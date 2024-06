Accueil » Google et Magic Leap s’unissent pour révolutionner la réalité augmentée

Google ne semble pas prêt à abandonner la réalité augmentée malgré les hauts et les bas de son projet de lunettes AR, Project Iris. En fin de mois de mai, Magic Leap a annoncé dans un article de blog la formation d’un partenariat stratégique avec Google.

Selon cet article, cette collaboration combinera l’expertise de Magic Leap en AR et son leadership en matière d’optique avec les plateformes technologiques de Google.

Le VP et directeur général de la division AR/XR chez Google, Shahram Izadi, a déclaré dans le communiqué de presse :

Nous sommes impatients de combiner le leadership de Magic Leap en optique et en fabrication avec nos technologies pour apporter une gamme plus large d’expériences immersives sur le marché. En unissant nos efforts, nous pouvons favoriser l’avenir de l’écosystème XR avec des offres de produits uniques et innovantes.

Bien que Google ait mis en pause ses plans pour créer son propre matériel AR, la société travaille actuellement sur une plateforme « micro XR » conçue pour les lunettes AR. À l’instar de son OS mobile, Google prévoit de licencier cette plateforme à des fabricants.

Démonstration de la technologie AR de Google

Lors de la Google I/O, le géant de la technologie a présenté une démo pour Project Astra. Pendant cette démo, une personne portait une paire de lunettes connectées qui fonctionnaient parfaitement avec un chatbot IA. Julie Larson-Green, CTO de Magic Leap, a exprimé son enthousiasme à Reuters quant à l’utilisation des « intégrations cool avec l’IA » annoncées lors de la conférence des développeurs.

Avant cette annonce, Google travaillait déjà avec Samsung pour développer une plateforme pour ses futurs produits XR. Selon Reuters, ce partenariat avec Magic Leap n’affectera pas la collaboration de Google avec Samsung. Google a révélé lors d’un briefing médiatique que le dispositif XR de Samsung ne serait pas lancé lors de Google I/O, mais aurait son propre « moment séparé. »

Cette collaboration entre Google et Magic Leap marque une nouvelle étape importante dans le développement de la réalité augmentée. En combinant leurs forces, ces deux géants de la technologie espèrent accélérer l’innovation et proposer des produits révolutionnaires dans le domaine de l’AR. Restez à l’affût pour plus de mises à jour sur cette excitante évolution de la réalité augmentée.