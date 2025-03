MWC 2025 : Les 8 annonces IA qui ont marqué le salon

Le Mobile World Congress 2025 bat son plein à Barcelone, et l’intelligence artificielle (IA) est au cœur des annonces. Cette année, les entreprises ne se contentent pas de smartphones plus puissants : elles misent sur l’IA pour transformer notre manière d’interagir avec la technologie.

De Google, Perplexity et Xiaomi à Lenovo et Qualcomm, voici les annonces IA les plus marquantes du salon.

1. Google : Gemini Live avec Project Astra

Google a enfin dévoilé Project Astra en action, intégré à l’application Gemini. Ce projet, annoncé lors de Google I/O 2024, permet d’utiliser l’IA en direct via la caméra ou le partage d’écran.

Démontré pour la première fois au MWC 2025, Gemini Live pourra observer et analyser en temps réel ce que vous filmez ou affichez sur votre écran. Cette fonctionnalité, qui arrivera plus tard ce mois-ci pour les abonnés Gemini Advanced, est une réponse directe à ChatGPT Vision d’OpenAI, qui propose déjà des interactions similaires.

2. Un smartphone IA par T-Mobile et Perplexity

T-Mobile (via sa maison-mère Deutsche Telekom) et Perplexity ont dévoilé leur « AI Phone », un téléphone qui repose entièrement sur l’intelligence artificielle.

« Magenta AI », le cerveau de l’appareil, regroupe plusieurs technologies : l’assistant IA de Perplexity, ElevenLabs, Picsart, et Google Cloud AI.

Le téléphone fonctionnera presque exclusivement à la voix et pourra réserver des restaurants, acheter des billets d’avion ou faire du shopping sans interaction manuelle.

Prix : Moins de 1 000 dollars disponible en Europe au second semestre 2025.

3. Xiaomi HyperAI : L’IA générative arrive en force

Xiaomi a rejoint la course à l’IA en annonçant HyperAI, un ensemble de fonctionnalités IA avancées intégrées à ses smartphones haut de gamme.

HyperAI peut générer, résumer et corriger du texte, créer des sous-titres automatiques pour les vidéos et transformer vos clips en courts-métrages cinématographiques.

Une IA de recherche en langage naturel permet de retrouver facilement des photos, documents et fichiers.

Disponible dès maintenant sur la série Xiaomi 15, et bientôt sur les Xiaomi 14 (avril 2025).

4. Honor Alpha Plan : 10 milliards de dollars pour l’IA

Honor a dévoilé son « Alpha Plan », un programme ambitieux en partenariat avec Google et Qualcomm pour créer un écosystème IA ouvert. L’objectif : réduire la frontière entre humain et IA.

Investissement de 10 milliards de dollars sur 5 ans.

Trois étapes prévues : IA Agentique (2025), IA Physique et IA Générale (AGI).

L’IA agentique sera intégrée aux smartphones Honor dès cette année, avec des assistants capables d’exécuter des tâches complexes (réservations, planifications, etc.).

5. Opera : Un navigateur IA autonome

Opera a présenté le premier « Navigateur IA Agentique », baptisé Browser Operator. Cette IA intégrée peut naviguer pour vous :

Exécuter des commandes vocales ou textuelles pour réserver des billets, acheter des produits, remplir des formulaires, etc.

Fonctionne localement sur l’appareil, contrairement à l’agent OpenAI qui tourne sur le cloud.

En phase de test, déploiement prévu dans les mois à venir.

6. Lenovo AI Display & AI Stick

Lenovo a dévoilé un moniteur intelligent avec NPU (Neural Processing Unit) intégré, le Lenovo AI Display.

Un écran incurvé équipé d’un processeur IA de 32 TOPS, qui permet aux anciens PC de faire tourner des modèles d’IA locaux.

Lenovo a aussi présenté l’AI Stick, un dongle USB-C qui transforme n’importe quel écran en PC IA autonome.

7. Qualcomm X85 5G : Un modem boosté par l’IA

Le nouveau modem X85 5G de Qualcomm intègre une puce IA 30 % plus rapide pour améliorer :

Les vitesses de connexion et la latence grâce à un moteur IA de gestion du trafic.

La qualité des appels vocaux.

Les performances réseau pour le gaming en ligne.

8. Motorola Smart Connect avec Moto AI

Motorola a enrichi son Smart Connect avec des fonctionnalités IA avancées :

Recherche de fichiers et documents en langage naturel sans avoir à se souvenir du nom exact.

Moto AI peut streamer du contenu de votre téléphone vers un PC ou une TV connectée sur simple commande vocale.

Un MWC 2025 sous le signe de l’IA

Cette édition du Mobile World Congress marque un tournant décisif pour l’IA mobile. Des smartphones entièrement pilotés par IA, des navigateurs autonomes, des modems boostés et des moniteurs IA autonomes : l’ère de l’IA intégrée est là.

Parmi toutes ces annonces, quelle innovation vous enthousiasme le plus ?