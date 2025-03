Google Pixel Sense : L’IA 100% locale débarque avec le Pixel 10 !

Après des mois de silence, Google relance son projet d’assistant IA avancé sous un nouveau nom : Pixel Sense. Cette technologie, initialement connue sous le nom de code « Pixie », avait manqué son lancement prévu en 2023.

Désormais, selon Android Authority, Pixel Sense fera ses débuts avec le Google Pixel 10, prévu pour août 2025.

Contrairement à Google Assistant ou même à Gemini, Pixel Sense est conçu pour exploiter directement les données de votre téléphone, sans envoyer d’informations aux serveurs de Google. Il pourra analyser vos applications, messages, captures d’écran et fichiers multimédias pour offrir des réponses contextuelles et ultra-personnalisées.

Grâce à cette approche 100 % locale, Pixel Sense garantit plus de confidentialité et une réactivité accrue, car tout le traitement est effectué directement sur l’appareil.

Pourquoi maintenant ? L’apport de Gemini Nano et du Tensor G5

Si cette technologie est enfin possible, c’est grâce aux progrès de l’IA embarquée. Pixel Sense repose sur Gemini Nano, une version compacte du modèle IA de Google, spécialement optimisée pour fonctionner sans connexion internet.

Associé au nouveau processeur Tensor G5 du Pixel 10, ce système permet à Google d’exécuter des tâches avancées en temps réel :

Analyse intelligente des captures d’écran, comme le Pixel Screenshot, mais avec une compréhension plus poussée.

Meilleure intégration avec vos applications (Notes, Messages, Photos) pour anticiper vos besoins.

Assistant proactif, capable de vous suggérer des actions pertinentes selon votre usage.

Pixel 10 : Un smartphone centré sur l’IA

Google semble miser sur l’IA plus que jamais avec le Pixel 10, qui devrait être lancé en août 2025. Outre Pixel Sense, le smartphone pourrait aussi intégrer :

Des améliorations majeures en photographie computationnelle avec une analyse IA en temps réel.

Un assistant vocal plus naturel et fluide, dépassant Google Assistant actuel.

Une gestion plus efficace de l’énergie grâce aux optimisations IA du Tensor G5.

Avec cette avancée, Google espère offrir une expérience plus intelligente et plus intuitive, directement depuis le Pixel 10.

Le Pixel 10 tiendra-t-il ses promesses ? Réponse d’ici quelques mois !