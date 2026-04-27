Alors que les MacBook Pro 14 et 16 pouces ont été mis à niveau le mois dernier avec les puces M5 Pro et M5 Max, des changements plus importants seraient imminents. En effet, Apple pourrait s’apprêter à bousculer la hiérarchie très lisible de ses MacBook.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la marque travaillerait sur un modèle très haut de gamme, possiblement baptisé MacBook Ultra, avec une arrivée désormais plutôt attendue début 2027.

L’idée serait simple : créer une nouvelle vitrine technologique, placée au-dessus de l’actuel MacBook Pro.

Ce MacBook Ultra concentrerait les grandes ruptures attendues depuis plusieurs générations : écran OLED, design affiné, puces M6 Pro et M6 Max, et peut-être même connectivité cellulaire intégrée. Dans ce cas, le MacBook Ultra serait probablement un modèle plus cher, positionné au-dessus du MacBook Pro et donc plus cher que le MacBook Pro.

MacBook Ultra : OLED, tactile et fin de l’encoche

Le passage à l’OLED serait l’évolution la plus visible. Apple abandonnerait les dalles mini-LED des MacBook Pro actuels pour offrir des noirs plus profonds, un contraste renforcé et un châssis potentiellement plus fin. La célèbre encoche pourrait aussi disparaître au profit d’un poinçon ou d’une Dynamic Island adaptée au Mac.

Autre bascule symbolique : la possible arrivée d’un écran tactile. Apple a longtemps défendu l’idée qu’un Mac ne devait pas devenir un iPad avec clavier. Si cette fonction arrive vraiment, elle devra enrichir macOS sans en brouiller l’identité. Steve Jobs avait déclaré qu’un Mac à écran tactile entraînerait une fatigue des bras, mais il s’agissait d’une remarque il y a longtemps, et Apple change parfois d’avis…

Autre changement d’écran évoqué pour le MacBook Ultra : une caméra intégrée à l’écran, qui remplacerait l’encoche par une Dynamic Island. Cette décision rapprocherait davantage le MacBook Ultra d’un écran bord à bord aux bordures ultra-fines.

La date de lancement exacte reste à confirmer, mais Mark Gurman a récemment déclaré qu’un lancement début 2027 semblait désormais plus probable que fin 2026 en raison de la pénurie mondiale de puces de mémoire. L’approvisionnement en RAM d’Apple est limité, ce qui pourrait repousser le lancement.

Une machine pensée comme vitrine

Avec des puces M6 gravées en 2 nm par TSMC, ce futur modèle viserait autant la performance que l’efficacité énergétique. Les ports HDMI, MagSafe et SD devraient rester, signe qu’Apple ne chercherait pas à sacrifier l’usage professionnel au nom de la finesse.

Ce MacBook Ultra ressemblerait moins à une simple mise à jour qu’à une déclaration stratégique : Apple veut rappeler que le Mac peut encore surprendre, même dans une gamme devenue très mature.

La date de lancement exacte reste à confirmer, mais Mark Gurman a récemment déclaré qu’un lancement début 2027 semblait désormais plus probable que fin 2026 en raison de la pénurie mondiale de puces mémoire. L’approvisionnement en RAM d’Apple est limité, ce qui pourrait repousser le lancement.