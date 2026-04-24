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Fitbit muscle son coach IA : des plans plus personnalisés et un Score de sommeil plus lisible

Fitbit muscle son coach IA : des plans plus personnalisés et un Score de sommeil plus lisible

Fitbit continue de transformer son application en véritable coach santé dopé à l’IA. Avec sa dernière mise à jour, déployée progressivement via la Public Preview, Google enrichit l’expérience autour de quatre axes : plans sportifs personnalisés, guidage d’entraînement, messages quotidiens et suivi du sommeil plus transparent.

Des plans hebdomadaires vraiment adaptés aux objectifs

Pour les abonnés Fitbit Premium, le coach personnel propose désormais des objectifs hebdomadaires personnalisés et des recommandations d’entraînement ajustées aux buts de l’utilisateur. Fitbit précise que la possibilité de modifier ses plans, ses cibles et ses séances arrivera dès la semaine prochaine.

L’idée est claire : ne plus simplement afficher des données, mais les transformer en programme d’action. Le coach devient moins un tableau de bord et davantage un accompagnateur qui structure la semaine.

« Ask Coach » devient plus conversationnel

Fitbit améliore aussi l’interaction avec son coach. Les séances recommandées peuvent désormais être accompagnées d’un guidage étape par étape, tandis que le module Ask Coach permet de demander des recommandations, des bilans ou des ajustements de manière plus naturelle.

C’est une évolution importante : l’IA n’est plus seulement là pour résumer, mais pour orienter l’effort au bon moment.

Des messages quotidiens et un Sleep Score repensé

L’onglet Aujourd’hui gagne des messages personnalisés tout au long de la journée : check-in du matin, résumé après entraînement, bilan du soir ou synthèse de fin de semaine. Fitbit déploie aussi un Score de sommeil redesigné, avec une meilleure explication des facteurs qui composent la note de sommeil.

Fitbit veut passer du tracking au coaching

La stratégie est limpide. Fitbit ne veut plus être seulement une app qui mesure le sommeil, les pas ou les entraînements. Google cherche à en faire une couche de coaching personnalisée, capable de relier les données entre elles et de proposer des actions concrètes.

Le déploiement reste progressif, variable selon les régions, les appareils et les versions de l’app. Mais le cap est clair : Fitbit glisse d’un historique de santé vers un assistant quotidien, plus proactif, plus contextuel — et beaucoup plus proche de ce que devrait être un vrai coach numérique.