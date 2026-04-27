Apple ne préparerait pas seulement un nouveau produit. La marque mettrait en scène une transition historique. John Ternus prendra officiellement la tête d’Apple le 1er septembre 2026, succédant à Tim Cook, qui restera président exécutif.

Un lancement pensé comme un symbole

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait volontairement calé le lancement de son premier iPhone pliable en septembre pour en faire le premier grand moment public de John Ternus comme CEO.

Le message est limpide : associer le nouveau patron à une nouvelle catégorie de produit, comme pour installer immédiatement son autorité.

Ce choix n’est pas qu’une affaire de communication. Ternus vient du hardware, et aurait supervisé de près le développement de cet iPhone pliable. Apple veut donc mettre en avant un dirigeant capable de parler du produit de l’intérieur, pas seulement de le présenter.

Le pliable comme test fondateur

L’iPhone pliant arriverait tard sur un marché déjà travaillé par Samsung, Huawei et Google. Pour justifier cette attente, Apple devra convaincre sur quatre points : durabilité, performance, pliure discrète et expérience grand écran proche de l’iPad.

C’est précisément le terrain de Ternus : ingénierie, fiabilité, miniaturisation, compromis matériels. Là où Tim Cook incarnait l’exécution industrielle, Ternus pourrait incarner le retour du produit comme récit central.

Une prise de risque calculée

Cette mise en scène est brillante, mais risquée. Si l’iPhone pliable impressionne, Ternus démarre son mandat avec un produit iconique. S’il déçoit, il portera immédiatement le poids d’un lancement trop attendu.

Apple semble pourtant prête à prendre ce pari. En associant son nouveau CEO à son premier pliant, la marque ne vend pas seulement un appareil : elle vend le début d’une nouvelle ère.