Spotify ne veut plus seulement accompagner vos séances de sport. Depuis le 27 avril 2026, la plateforme lance une nouvelle rubrique Fitness, avec des playlists, des contenus bien-être et des cours guidés directement intégrés à l’application.

Peloton arrive dans Spotify Premium

Le cœur de l’annonce, c’est le partenariat avec Peloton. Les abonnés Premium auront accès à plus de 1 400 cours à la demande, sans publicité, couvrant le renforcement, le cardio, le yoga, la méditation, les étirements, le Pilates, la barre et la marche ou course en extérieur. Aucun équipement Peloton n’est requis.

Les utilisateurs gratuits et Premium auront aussi accès à des playlists sportives et à des contenus de créateurs comme Yoga with Kassandra, Chloe Ting ou Pilates Body by Raven. La rubrique est accessible en recherchant « fitness » dans Spotify.

Une expérience pensée pour tous les écrans

Spotify mise sur la continuité : commencer une séance vidéo sur TV, passer en audio sur smartphone, puis terminer avec une récupération guidée sur enceinte. Les cours peuvent aussi être téléchargés hors ligne, un détail très pratique pour les salles de sport ou les déplacements.

Cette offensive dépasse le simple ajout de contenus. Spotify veut devenir une plateforme d’usage quotidien : musique, podcasts, livres audio, vidéo… et désormais fitness. Face à Apple Fitness+, l’argument est puissant : intégrer le sport dans l’abonnement Premium existant, sans créer une nouvelle souscription dédiée.

Pour Peloton, c’est aussi une porte d’entrée massive vers de nouveaux publics, au moment où l’entreprise cherche à étendre son modèle au-delà de ses machines connectées.

Spotify ne vend plus seulement la bande-son de l’effort. Il veut devenir l’endroit où l’effort commence.