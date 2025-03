MWC 2025 : Qualcomm X85 5G, le modem nouvelle génération avec IA et vitesses record

À l’occasion du MWC 2025, Qualcomm a dévoilé son modem 5G nouvelle génération Qualcomm X85 5G, qui prend en charge la connectivité 5G mmWave, Sub-6GHz et satellite.

Tout comme les modems 5G précédents, le modem Qualcomm X85 5G est également doté de l’IA, avec un coprocesseur d’IA et des accélérateurs Tensor dédiés. Qualcomm affirme que le coprocesseur AI 5G peut accélérer l’inférence AI de 30 %.

En ce qui concerne les performances du modem, le modem Qualcomm X85 5G peut offrir des vitesses de téléchargement maximales de 12,5 Gb/s et des vitesses de chargement maximales de 3,7 Gb/s. Le modem 5G X80 de l’année dernière pouvait atteindre jusqu’à 10 Gb/s et 3,5 Gb/s en téléchargement et en upload, respectivement.

Il sera intéressant de voir comment le premier modem C1 5G d’Apple résistera au dernier modem 5G de Qualcomm.

Qualcomm annonce que le modem 5G X85 est doté de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la couverture et la vitesse. Il prend en charge une bande passante de téléchargement de 400 MHz dans le spectre Sub-6GHz avec une modulation 1024-QAM pour de meilleures vitesses de données. En outre, le modem atteint pour la première fois des vitesses de téléchargement de 3,7 Gbps. Enfin, grâce à la prise en charge 3CC+1CC Turbo DSDA, le modem Qualcomm X85 5G peut combiner plusieurs fréquences provenant de différents opérateurs afin d’offrir de meilleures performances.

Qualcomm X85 5G, une intégration dans le Snapdragon 8 Elite Gen 2 ?

Enfin, le moteur de trafic de données alimenté par l’IA peut gérer dynamiquement le trafic réseau, ce qui réduit la latence et améliore l’efficacité pour une expérience utilisateur plus fluide. Le fabricant de puces affirme que cette fonction alimentée par l’IA peut rendre les jeux mobiles et les transferts Wi-Fi-cellulaires plus fluides, tout en améliorant les appels vocaux.

Le modem Qualcomm X85 5G devrait être intégré à la prochaine puce Snapdragon 8 Elite Gen 2 en octobre 2025. Outre les smartphones Android, le modem peut être utilisé sur les ordinateurs portables, les routeurs, les appareils IoT, etc.