Valve semble tout proche de relancer son offensive hardware. Selon une fuite repérée après la publication anticipée d’un test par le média japonais 4Gamer, le nouveau Steam Controller pourrait sortir au Japon dès le 4 mai 2026. Valve n’a pas encore confirmé cette date.

Ce court extrait de test présentait environ quatre minutes de prise en main, axée sur les performances et le design de la manette.

Une manette plus chère, mais plus spécialisée

Valve a initialement présenté la manette Steam en même temps que son initiative Steam Machine, avec l’ambition d’étendre l’univers du jeu PC à un système plus proche de celui des consoles. La sortie des deux produits était initialement prévue pour début 2026, mais les dates de lancement ont depuis été modifiées. L’entreprise n’a pas encore communiqué de prix officiel pour la manette ni pour la Steam Machine, invoquant des contraintes d’approvisionnement et la conjoncture du marché.

Le tarif évoqué serait de 99,99 dollars, soit plus que les manettes Xbox Wireless et DualSense classiques. Ce positionnement confirme que Valve ne vise pas seulement le grand public console, mais les joueurs PC qui veulent retrouver une partie de la précision souris-clavier depuis leur canapé.

La manette conserverait l’ADN du premier modèle : deux trackpads, une grande flexibilité de configuration et une intégration poussée à SteamOS, Windows, macOS, Android et iOS.

Le premier morceau d’une nouvelle stratégie hardware

Ce Steam Controller ne serait qu’une partie du retour matériel de Valve, aux côtés de la Steam Machine et du casque Steam Frame. Mais, comme mentionné ci-dessus, ces deux produits semblent plus complexes à lancer, notamment en raison des coûts de composants et des contraintes d’approvisionnement.

Bien que le prix de la manette n’influence pas directement celui de la Steam Machine, il peut donner une indication sur la stratégie tarifaire globale de Valve. Un prix supérieur à la moyenne pourrait suggérer que la plateforme dans son ensemble visera également un segment haut de gamme, mais cela reste à confirmer tant que les annonces officielles n’auront pas été faites.

En lançant d’abord la manette, Valve pourrait reprendre la parole sans attendre que toute sa gamme soit prête. C’est une stratégie pragmatique : installer l’accessoire, préparer l’écosystème, puis remettre progressivement Steam au centre du salon.