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Claude ajoute Spotify, Uber, Instacart et Audible : Anthropic veut faire de son IA un assistant du quotidien

Claude ajoute Spotify, Uber, Instacart et Audible : Anthropic veut faire de son IA un assistant du quotidien

Anthropic élargit clairement le terrain de jeu de Claude. Après les connecteurs orientés productivité et travail, l’entreprise ouvre désormais son assistant IA à des applications du quotidien comme Spotify, Audible, Uber, Uber Eats, AllTrails, TripAdvisor, Instacart, TurboTax, Resy ou encore Booking.com.

L’objectif : faire de Claude non plus seulement un outil de rédaction ou de code, mais un assistant capable d’agir dans les services que l’on utilise tous les jours.

Des connecteurs pour la vie quotidienne

Une fois une application connectée, Claude peut la suggérer directement dans la conversation. Demandez une idée de randonnée, et l’assistant pourra mobiliser AllTrails. Préparez un dîner, et il pourra faire intervenir Resy, TripAdvisor ou Uber Eats selon le contexte. Pour les courses, Instacart entre dans la boucle ; pour la musique, Spotify ; pour les impôts, TurboTax.

La différence est importante : Claude ne se contente plus de répondre avec des informations générales. Il devient une interface conversationnelle capable de dialoguer avec des services personnels, de récupérer des données pertinentes et, dans certains cas, de préparer une action.

Confidentialité et absence de placements sponsorisés

Anthropic insiste sur deux garde-fous. Les données issues des apps connectées ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles, et une application connectée ne voit pas les autres conversations de l’utilisateur avec Claude.

L’utilisateur peut aussi déconnecter un service à tout moment.

Autre point sensible : Anthropic affirme qu’il n’y a pas de placements payants ni de réponses sponsorisées dans Claude. Si plusieurs applications sont pertinentes, les résultats sont censés être classés selon leur utilité, et non selon un accord commercial. Pour les actions engageantes, comme un achat ou une réservation, Claude demande une validation humaine.

Claude veut devenir une couche d’accès aux services

Cette annonce marque une évolution stratégique. Anthropic ne veut plus seulement concurrencer ChatGPT sur la qualité du modèle, mais sur l’écosystème. Les connecteurs transforment Claude en point d’entrée vers la musique, les déplacements, les courses, les voyages ou les finances personnelles.

C’est aussi un terrain délicat. Plus Claude devient utile, plus il accède à des données sensibles. La promesse de confidentialité et de contrôle utilisateur devient donc centrale pour convaincre.

Les nouveaux connecteurs sont disponibles sur tous les forfaits Claude. Ils peuvent être ajoutés depuis l’onglet Personnaliser, puis Connecteurs, dans la barre latérale de Claude.