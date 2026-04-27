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Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Wide Fold : Samsung accélère face à la menace de l’iPhone pliable

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Wide Fold : Samsung accélère face à la menace de l’iPhone pliable

Samsung semble prêt à muscler sa stratégie sur les smartphones pliables. De nouveaux modèles factices des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et du inédit Galaxy Z Wide Fold confirment une évolution maîtrisée… mais stratégique.

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Des designs familiers, mais affinés

À première vue, Samsung ne bouleverse pas ses codes. Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 reprennent largement le design des générations précédentes, avec des ajustements subtils.

Le changement le plus visible concerne les caméras frontales, désormais plus discrètes. Une évolution qui suggère une meilleure intégration des capteurs, voire des avancées vers des solutions sous écran plus abouties.

Le Galaxy Z Wide Fold, réponse directe à Apple

La vraie nouveauté, c’est le Galaxy Z Wide Fold. Plus large et plus compact en hauteur, il adopte un format inédit chez Samsung — très proche des rumeurs entourant l’iPhone Ultra. Ce positionnement n’a rien d’anodin. Samsung anticipe clairement l’arrivée d’Apple sur le segment, en proposant une alternative prête avant même le lancement du premier iPhone pliant.

Le détail le plus stratégique pourrait pourtant être invisible à première vue : la présence d’un anneau magnétique au dos.

Samsung intégrerait enfin un système d’alignement pour la recharge sans fil — un équivalent du MagSafe d’Apple. Une décision surprenante, surtout quand on sait que même des modèles comme le Galaxy S26 Ultra n’en disposent pas encore.

Ce choix montre une chose : Samsung réserve ses innovations les plus visibles à ses pliants, désormais au cœur de sa stratégie premium.

Une réaction directe à Apple

Pendant plusieurs années, Samsung a fait évoluer ses pliables par petites touches. L’arrivée imminente d’Apple change la donne. Entre un nouveau format (Wide Fold), une meilleure intégration photo et l’ajout des aimants, Samsung envoie un signal clair : il ne compte pas laisser Apple redéfinir seul le marché du pliable.

Ce que révèlent ces fuites, c’est un basculement. Le smartphone pliant n’est plus un produit expérimental chez Samsung — il devient son véritable terrain d’innovation.

Et avec Apple sur le point d’entrer dans la course, cette génération pourrait marquer le début d’une nouvelle guerre du design mobile.