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Pourquoi Mozilla Thunderbolt est le « ChatGPT » que vous pouvez héberger ?

Pourquoi Mozilla Thunderbolt est le « ChatGPT » que vous pouvez héberger ?

Mozilla avance ses pions sur le terrain de l’IA —, mais à contre-courant. Plutôt que de lancer un modèle propriétaire ou un assistant grand public, l’éditeur de Firefox dévoile Thunderbolt, un client IA orienté entreprise qui mise sur un principe simple : exécuter l’intelligence artificielle en local, sans dépendre des géants du cloud.

Une IA « souveraine » plutôt qu’un modèle maison

Avec Mozilla Thunderbolt, la stratégie est claire : ne pas concurrencer frontalement les modèles comme ceux d’OpenAI ou d’Anthropic, mais proposer une couche d’orchestration au-dessus.

Thunderbolt se présente comme un client IA souverain, capable de se connecter à différents modèles et agents — qu’ils soient open source ou propriétaires — via des API compatibles. L’outil repose sur Haystack, un framework open source permettant de construire des pipelines IA modulaires.

Concrètement, Mozilla ne fournit pas « l’intelligence », mais l’environnement pour la piloter.

Le cœur du projet : tout exécuter en local

Là où Thunderbolt devient intéressant, c’est dans sa promesse d’infrastructure auto-hébergée. Les entreprises peuvent connecter le client à leurs propres modèles, leurs propres données, et les faire fonctionner en local.

Le système peut notamment exploiter des données internes via des protocoles ouverts, s’appuyer sur une base SQLite locale comme source de vérité », ou encore fonctionner avec des modèles exécutés directement sur les machines ou serveurs de l’entreprise.

L’objectif est limpide : éviter que des données sensibles transitent vers des services externes.

Mozilla ajoute des couches de sécurité comme le chiffrement de bout en bout (optionnel) et des contrôles d’accès au niveau des appareils — des éléments clés pour convaincre les secteurs réglementés.

Une réponse directe aux inquiétudes autour du cloud

Ce positionnement n’est pas anodin. À mesure que l’IA s’intègre dans les workflows métiers, une question devient centrale : où vont les données ? Les solutions dominantes reposent largement sur le cloud, ce qui pose des problèmes de conformité, de souveraineté et de confidentialité. Avec Thunderbolt, Mozilla propose une alternative : garder l’IA dans le périmètre de l’entreprise.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’une « relocalisation » partielle de l’IA, notamment dans les environnements sensibles comme la finance, la santé ou les administrations.

Une expérience familière, mais modulaire

Sur le plan fonctionnel, Thunderbolt ne cherche pas à réinventer les usages. Le client prend en charge les interactions désormais classiques :

chat conversationnel

recherche et synthèse

automatisation de tâches

workflows multi-appareils

Des applications natives sont prévues sur Windows, macOS, Linux, iOS, Android et web, avec en prime une base React open source pour les entreprises souhaitant adapter l’interface.

Une offre encore en construction

Thunderbolt n’est pas encore un produit mature. Mozilla indique que la solution est en développement actif, en cours d’audit de sécurité et en préparation pour un usage entreprise.

Les déploiements commerciaux devraient passer par des licences et des intégrations sur site, avec un accompagnement direct des équipes.

Le projet est piloté par MZLA Technologies, déjà en charge de Thunderbird, et financé dans le cadre des initiatives de Mozilla.ai.

Une vision : décentraliser l’IA comme Mozilla l’a fait pour le web

Avec Thunderbolt, Mozilla poursuit une ambition affichée depuis 2025 : construire un écosystème IA ouvert, décentralisé et interopérable. L’idée est presque idéologique : offrir une alternative aux plateformes fermées dominées par quelques acteurs, en redonnant aux entreprises — et potentiellement aux développeurs — le contrôle de leurs outils et de leurs données.

Reste à savoir si cette approche trouvera son public. Car si la promesse de souveraineté séduit, elle implique aussi une complexité technique plus élevée que les solutions clés en main du cloud.

Mais dans un marché où la question du contrôle devient aussi importante que celle de la performance, Mozilla pourrait bien jouer une carte plus stratégique qu’il n’y paraît.