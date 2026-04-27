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MediaTek Dimensity 7450 et 7450X : les nouvelles puces 4 nm pour smartphones et pliables

MediaTek Dimensity 7450 et 7450X : les nouvelles puces 4 nm pour smartphones et pliables

MediaTek continue d’occuper le terrain entre milieu de gamme avancé et expérience flagship. Les nouveaux Dimensity 7450 et Dimensity 7450X sont désormais listés sur le site officiel de la marque, avec une promesse claire : apporter plus d’IA, de jeu, de photo et de connectivité aux smartphones premium accessibles.

Une base technique solide

Les deux puces reposent sur une gravure 4 nm et un CPU à 8 cœurs : quatre Cortex-A78 jusqu’à 2,6 GHz et quatre Cortex-A55 pour l’efficacité énergétique. La partie graphique est confiée à un GPU Arm Mali-G615 MC2, épaulé par les technologies HyperEngine et Adaptive Gaming Technology 3.0 pour stabiliser les performances en jeu.

MediaTek intègre aussi une NPU de sixième génération, annoncée avec un gain d’environ 7 % sur les tâches IA. Côté connectivité, on retrouve la 5G jusqu’à 3,27 Gb/s, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4.

Photo 200 mégapixels et vidéo 4K HDR

Le volet image n’est pas négligé. L’ISP Imagiq 950 prend en charge des capteurs jusqu’à 200 mégapixels, la vidéo 4K HDR, la réduction de bruit assistée matériellement et le format Google Ultra HDR. Les écrans peuvent monter jusqu’au WFHD+ à 120 Hz ou au Full HD+ à 144 Hz.

La vraie différence se joue sur le Dimensity 7450X. Cette variante ajoute une gestion optimisée des doubles écrans, pensée pour les smartphones pliables à clapet. Ce positionnement explique pourquoi la puce est déjà associée au futur Motorola Razr 70, attendu avec ce SoC selon plusieurs fuites récentes.

MediaTek veut devenir incontournable hors flagship

Avec cette génération, MediaTek ne cherche pas seulement la puissance brute. Le fondeur veut proposer une plateforme complète aux marques qui veulent vendre des smartphones fins, endurants, bons en photo et capables d’IA locale sans basculer dans les tarifs ultra-premium.

Le Dimensity 7450X est peut-être le plus stratégique des deux : il montre que les pliants abordables ne seront plus de simples déclinaisons allégées, mais des produits conçus autour de besoins matériels spécifiques.