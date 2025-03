MWC 2025 : Smart Connect s’enrichit avec l’IA et la recherche intelligente

L’ère de l’IA étant à son apogée, les entreprises explorent de nouveaux moyens d’intégrer de nouvelles fonctions d’IA dans les écosystèmes d’appareils existants. Cependant, l’un des domaines où nous n’avons pas vu beaucoup d’innovation en matière d’IA est l’écosystème Windows et Android. Le service Mobile connecté de Microsoft est plutôt médiocre, à moins que vous n’ayez un appareil Samsung ou un autre appareil compatible. Il semble que Motorola ait commencé à prendre Smart Connect au sérieux.

À l’occasion du MWC 2025, Motorola et Lenovo ont annoncé une mise à jour majeure de leur plateforme Smart Connect, destinée à simplifier les interactions entre plusieurs appareils. Avec plus de 9 millions d’utilisateurs actifs mensuels, cette solution vise à fluidifier les échanges entre smartphones, tablettes et PC.

La nouvelle version de Smart Connect renforce ses fonctions clés, telles que :

La connectivité Miracast pour projeter un écran sans fil.

Smart Clipboard, qui permet de copier-coller du contenu entre différents appareils.

App Streaming, une fonction qui permet d’utiliser une application mobile directement sur un PC ou une tablette.

Moto AI : une IA intégrée pour une meilleure expérience utilisateur

Une des nouveautés majeures est l’intégration de « moto ai » sur certains appareils compatibles. Cette intelligence artificielle permet d’initier des actions entre appareils via la voix ou un texte. Par exemple, un utilisateur peut :

Caster le contenu de son smartphone sur une télévision.

Projeter ou étendre son écran sur un PC ou une tablette sans effort.

Gérer ses appareils connectés sans toucher l’écran.

L’objectif est d’offrir une expérience fluide et intuitive pour gagner en productivité et en confort.

AI Search: un moteur de recherche intelligent

Autre avancée importante : AI Search, qui permet de retrouver des documents enregistrés à l’aide de requêtes en langage naturel. Par exemple, en demandant à Smart Connect « retrouve mon reçu de restaurant », l’IA pourra instantanément afficher le fichier correspondant.

Cette fonctionnalité a été démontrée avec la tablette Lenovo YOGA Tab Plus (16 Go), et pourrait s’avérer très utile pour optimiser la gestion des fichiers et réduire le temps perdu à rechercher des documents manuellement.

Un tableau de bord personnalisé et une compatibilité élargie

Motorola et Lenovo introduisent également un nouveau tableau de bord interactif pour centraliser la gestion des appareils compatibles (moto tags, moto buds, PC, etc.). Ce tableau permet de gérer les connexions et surveiller l’autonomie des appareils en un seul coup d’œil.

Par ailleurs, Lenovo et Motorola étendent Smart Connect à un plus large éventail d’appareils Android, intégrant certaines de ses fonctions à des modèles tiers pour permettre une meilleure continuité des flux de travail.

Disponibilité de la mise à jour de Smart Connect

La mise à jour de Smart Connect sera déployée dans les prochaines semaines. Elle sera accessible sur les PC Windows 10 et versions ultérieures via le Microsoft Store, ainsi que sur certains smartphones et tablettes Lenovo et Motorola via le Google Play Store.

Avec ces améliorations, Motorola et Lenovo cherchent à renforcer leur écosystème et à proposer une alternative convaincante aux solutions d’Apple (Handoff, Presse-papiers universel, Continuité). L’intégration poussée de l’IA et l’ouverture à des appareils tiers sont des évolutions qui pourraient séduire les utilisateurs souhaitant une expérience plus fluide et productive.