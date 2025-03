MWC 2025 : Opera Browser Operator, l’IA qui navigue pour vous

Lors du MWC 2025, Opera a dévoilé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour son navigateur web : Browser Operator. Cet agent IA transforme des requêtes écrites en langage naturel en actions concrètes sur le Web, simplifiant ainsi les tâches complexes sans nécessiter d’interactions manuelles constantes.

Avec Browser Operator, au lieu de cliquer sur des liens et de remplir des formulaires, les utilisateurs peuvent simplement écrire une commande. Par exemple, au lieu de naviguer à travers plusieurs pages pour réserver un concert, il suffit d’écrire : « Réserve trois billets pour le concert de Coldplay à Paris ».

L’IA prendra alors en charge le remplissage des formulaires, la sélection des bonnes options et amènera l’utilisateur directement à l’étape finale du paiement.

Opera précise que l’IA peut gérer des requêtes multi-étapes et conserve le contexte des conversations précédentes, rendant l’expérience encore plus fluide et naturelle.

Comment fonctionne Browser Operator dans Opera ?

L’outil repose sur le AI Composer Engine, un moteur qui décompose les requêtes des utilisateurs en une série d’instructions de navigation. Contrairement aux IA classiques qui analysent des pages sous forme d’images, Browser Operator se concentre sur les éléments textuels, ce qui lui permet :

D’exécuter des actions plus rapidement

D’interagir avec des éléments invisibles à l’œil humain (pop-ups, boîtes de dialogue)

De minimiser la charge sur le système

Opera adopte un modèle « human-in-the-loop », signifiant que l’IA s’arrête lorsque des informations sensibles (numéro de téléphone, carte bancaire) doivent être remplies manuellement. L’utilisateur peut alors intervenir ponctuellement avant que l’IA ne reprenne le contrôle.

Confidentialité et exécution locale

Un autre point fort de Browser Operator est son exécution locale. Contrairement à d’autres solutions cloud qui envoient des données sur des serveurs distants, l’outil fonctionne directement dans le navigateur. Ainsi :

Aucune donnée sensible n’est envoyée sur internet

L’IA ne stocke ni cookies, ni historique de navigation

Cette approche garantit une confidentialité optimale tout en améliorant la vitesse d’exécution.

L’agent IA d’Opera face à la concurrence

Opera n’est pas le seul acteur à explorer l’IA agentique. OpenAI développe également un outil similaire baptisé Operator, tandis que Gemini Deep Research de Google se positionne comme un autre assistant intelligent d’exploration Web.

Cependant, l’intégration directe de Browser Operator dans Opera lui confère un avantage compétitif, puisqu’elle ne dépend pas d’un service externe et fonctionne en toute autonomie.

Actuellement en phase preview, Browser Operator sera déployé progressivement via une mise à jour du navigateur dans un proche avenir. Si l’expérience se révèle convaincante, elle pourrait redéfinir la manière dont nous interagissons avec le web, réduisant drastiquement le nombre de clics et d’actions manuelles nécessaires.