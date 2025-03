MWC 2025 : Lenovo démocratise l’IA avec des écrans et des sticks intelligents

Le MWC 2025 bat son plein, et Lenovo ne manque pas de capter l’attention avec une multitude d’innovations. Après avoir présenté ses nouveaux PC portables dopés à l’IA, ainsi que des concepts d’ordinateurs futuristes, la marque chinoise va encore plus loin en proposant des solutions pour ajouter l’intelligence artificielle aux anciens PC.

Lors du salon, Lenovo a dévoilé deux concepts révolutionnaires : le AI Display, un écran incurvé avec une puce NPU dédiée, et le AI Stick, un accessoire USB-C intégrant une unité de traitement neuronal pour apporter des fonctionnalités AI avancées aux PC traditionnels.

Lenovo AI Display : un écran intelligent boosté à l’IA

Le AI Display est bien plus qu’un simple moniteur. Cet écran incurvé est équipé d’un NPU (Neural Processing Unit) intégré, permettant aux ordinateurs plus anciens ou dépourvus de capacités AI d’accéder aux fonctionnalités d’intelligence artificielle sans nécessiter de mise à niveau matérielle supplémentaire.

Les fonctionnalités principales du AI Display :

Unité NPU intégrée : Permet d’exécuter des modèles de langage (LLM) en local, de gérer les requêtes des utilisateurs et d’améliorer l’expérience IA sur n’importe quel PC connecté.

Adaptation automatique : Grâce à l’IA, l’écran ajuste automatiquement son inclinaison, sa rotation et son angle de vision en fonction de la position de l’utilisateur.

Compatibilité universelle : Se connecte à n’importe quel PC ou laptop via un port USB-C Thunderbolt, permettant aux anciennes machines de profiter d’un coup de boost AI.

Grâce à cette approche, Lenovo permet aux utilisateurs d’optimiser leur expérience PC sans avoir à investir dans une nouvelle machine, une solution idéale pour ceux qui souhaitent moderniser leur matériel sans se ruiner.

Lenovo AI Stick : l’intelligence artificielle au format clé USB

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un écran complet mais souhaitent tout de même bénéficier des avantages de l’IA, Lenovo propose une alternative plus compacte et plus accessible : l’AI Stick.

Comment fonctionne l’AI Stick ?

Un mini-ordinateur AI autonome : L’AI Stick se connecte simplement à un port USB-C Thunderbolt sur un laptop ou un PC.

Unité NPU de 32 TOPS : L’appareil embarque une puce AI capable de réaliser 32 trillions d’opérations par seconde, optimisée pour les applications IA locales et l’accélération graphique.

Deux modes d’alimentation : Peut être alimenté via un port USB-C ou branché directement sur secteur pour des performances maximales lors des tâches IA les plus exigeantes.

Pourquoi adopter l’AI Stick ?

Une alternative abordable : Contrairement à un nouveau PC AI ou un écran intelligent, l’AI Stick permet d’ajouter des capacités IA avancées à moindre coût.

Un outil flexible et portable : Léger et compact, il peut être utilisé sur plusieurs ordinateurs en toute simplicité.

Optimisation des performances IA : Permet d’exécuter des modèles de langage IA en local, d’améliorer les applications graphiques, et d’optimiser les flux de travail liés à l’IA.

Lenovo révolutionne l’intégration de l’IA sur PC

Avec ces deux nouvelles solutions, Lenovo s’impose comme un acteur clé de l’intelligence artificielle appliquée aux PC. Que ce soit avec le AI Display pour une expérience immersive et dynamique, ou le AI Stick pour une solution plus compacte et abordable, la marque entend démocratiser l’IA sur l’ensemble du marché, et pas uniquement sur ses nouveaux appareils.

Ces innovations marquent un tournant dans l’industrie, offrant aux utilisateurs la possibilité de tirer parti des avancées AI sans devoir investir dans un nouvel ordinateur. Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur machine à moindre coût !