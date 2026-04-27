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Google redessine ses icônes : un virage visuel au service de l’ère IA

Google redessine ses icônes : un virage visuel au service de l’ère IA

Google ne change jamais son design au hasard. Derrière la refonte progressive des icônes de ses applications, se dessine une stratégie plus large : moderniser son identité visuelle pour accompagner la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans son écosystème.

Google : Des icônes plus douces, plus vivantes

Le changement est subtil, mais réel. Google abandonne progressivement son design flat historique au profit de dégradés plus riches et de formes plus arrondies.

L’exemple le plus parlant reste Gmail, dont l’icône gagne en souplesse visuelle, ou encore Google Meet, désormais représenté par une caméra jaune aux contours adoucis. Même logique pour Google Agenda, qui abandonne son cadre multicolore pour un style inspiré des horloges numériques rétro — un clin d’œil assumé au skeuomorphisme.

Une identité moins uniforme, plus expressive

Pendant longtemps, Google a cherché à unifier ses icônes autour de ses quatre couleurs emblématiques. Cette logique évolue.

Désormais, chaque application affirme davantage sa personnalité :

Google Chat adopte une bulle verte plus expressive

Google Tasks simplifie son checkmark

Google Keep conserve son ampoule, mais la modernise

Google Drive arrondit ses formes et simplifie ses couleurs

Résultat : une cohérence globale conservée, mais moins rigide, plus organique.

Derrière le design, une stratégie IA

Ce repositionnement visuel accompagne une transformation plus profonde. Google injecte de plus en plus d’IA dans ses applications — assistant contextuel, génération de contenu, analyse intelligente.

Les icônes deviennent alors des points d’entrée vers ces expériences. En les rendant plus distinctes, plus lisibles et plus « vivantes », Google prépare une nouvelle grammaire visuelle adaptée à des services plus complexes.

Une évolution discrète, mais structurante

Ce type de refonte peut sembler anecdotique. Pourtant, il influence directement la manière dont les utilisateurs perçoivent et naviguent dans l’écosystème. Google ne cherche pas à choquer, mais à faire évoluer en douceur une identité vieille de plusieurs années. Moins géométrique, plus expressive, plus humaine.

Et dans un monde où l’interface devient de plus en plus pilotée par l’IA, chaque détail visuel compte.