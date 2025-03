MWC 2025 : Xiaomi annonce HyperOS 2 avec des fonctionnalités IA avancées

Lors du MWC 2025, Xiaomi a dévoilé HyperAI, sa suite d’intelligence artificielle intégrée à HyperOS 2, une mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile.

En plus d’introduire des fonctionnalités IA avancées, Xiaomi a révélé le calendrier de déploiement de HyperOS 2 pour 2025, précisant les appareils qui bénéficieront de cette mise à jour.

HyperOS 2 : Trois piliers technologiques pour une expérience optimisée

Xiaomi a structuré HyperOS 2 autour de trois innovations clés :

HyperCore : Amélioration des performances du système et optimisation des ressources.

HyperConnect : Intégration fluide des appareils Xiaomi pour une expérience multi-plateforme.

HyperAI : Suite d’outils IA boostant la créativité et la productivité.

Ces améliorations visent à offrir une expérience plus fluide, une meilleure gestion des ressources et une interaction plus intelligente entre les appareils Xiaomi.

HyperAI : L’IA au service de la création et de la productivité

Avec HyperAI, Xiaomi enrichit HyperOS 2 d’outils basés sur l’intelligence artificielle, facilitant la création de contenus visuels et la gestion des tâches quotidiennes. Parmi les fonctionnalités notables :

AI Creativity Assistant pour la retouche d’images et de vidéos AI Image Enhancement : Amélioration automatique de la qualité des photos. AI Image Expansion : Extension des images au-delà des bords d’origine. AI Eraser Pro : Suppression avancée d’éléments indésirables. AI Reflection Removal : Effacement des reflets gênants. AI Magic Sky : Remplacement dynamique du ciel dans les photos. AI Film : Ajout d’effets cinématiques aux vidéos.

AI Writing et AI Speech Recognition: Résumé, correction et reformulation de texte, ainsi que transcription vocale avancée.

Intégration de Google Gemini : Xiaomi s’associe à Google pour intégrer Gemini directement dans Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar et Xiaomi Clock, facilitant le travail collaboratif et l’organisation quotidienne.

Déploiement mondial de HyperOS 2 : Quand recevrez-vous la mise à jour ?

Mise à jour prévue à partir d’avril 2025

Smartphones

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi MIX Flip

Tablettes

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Mise à jour entre novembre 2024 et mars 2025

Smartphones

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Tablettes

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 13

Wearables

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Mise à jour entre décembre 2024 et mai 2025

Smartphones

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi 12 5G

Redmi 12

Tablettes

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

Xiaomi a précisé que ces détails concernent le déploiement mondial. Les dates spécifiques pour l’Inde seront annoncées lors de l’événement Xiaomi 15 Series le 11 mars 2025.

HyperOS 2 et HyperAI : Xiaomi veut dominer l’IA mobile

Avec HyperOS 2 et HyperAI, Xiaomi mise sur l’intégration IA avancée et un support logiciel longue durée pour séduire les utilisateurs. En intégrant Google Gemini, en enrichissant ses outils de création IA, et en garantissant une mise à jour étendue à de nombreux appareils, Xiaomi se positionne comme un acteur majeur dans l’IA mobile.

Que pensez-vous de HyperAI et de HyperOS 2 ?