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Xiaomi 17T : le prochain « sub-flagship » de Xiaomi se précise avec une puce Dimensity 8500

Xiaomi 17T : le prochain « sub-flagship » de Xiaomi se précise avec une puce Dimensity 8500

Xiaomi prépare déjà la suite de sa gamme T. Un modèle référencé 2602DPT53G, associé au futur Xiaomi 17T, vient d’apparaître sur Geekbench AI avec une fiche technique qui confirme son positionnement : moins extrême qu’un Ultra, mais clairement pensé pour la performance.

Xiaomi 17T : Une puce MediaTek au cœur de l’expérience

Le listing mentionne une architecture avec un cœur principal à 3,40 GHz, trois cœurs à 3,20 GHz, quatre cœurs à 2,20 GHz et un GPU Mali-G720 MC8. Ces éléments pointent vers le Dimensity 8500, accompagné de 12 Go de RAM et d’Android 16, probablement avec HyperOS 3.

Les précédentes fuites évoquent un écran OLED plat de 6,59 pouces en définition 1.5K. La batterie pourrait approcher les 7 000 mAh, avec une charge autour de 67 W, même si certains rapports restent prudents sur la capacité exacte.

Le Xiaomi 17T Pro viserait plus haut

Le Xiaomi 17T Pro devrait creuser l’écart avec une puce Dimensity 9500, un écran plus grand et un module photo plus ambitieux, possiblement avec téléobjectif périscopique. Les deux modèles pourraient toutefois partager une caméra selfie de 32 Mpx et une configuration arrière triple capteur.

Une gamme T toujours plus premium

Avec le 17T, Xiaomi poursuit une stratégie désormais bien rodée : proposer une expérience proche du flagship, mais à un tarif plus agressif. La montée en puissance de MediaTek joue ici un rôle central, permettant à Xiaomi de renforcer la performance sans basculer dans les prix des modèles Ultra.

Le Xiaomi 17T ne cherchera sans doute pas à voler la lumière au Xiaomi 17 Ultra. Il pourrait plutôt devenir le choix rationnel de la gamme : puissant, endurant, moderne — et potentiellement beaucoup plus accessible.