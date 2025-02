Xiaomi 15 Ultra : le nouveau roi de la photo mobile est là

Tout le monde est impatient de savoir ce que le fabricant chinois de smartphones va préparer cette année, depuis que nous avons vu le premier teaser du Xiaomi 15 Ultra. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Xiaomi a équipé le smartphone des meilleures spécifications, en particulier au niveau de l’appareil photo, et a opté pour un look classique à deux tons qui rappelle les appareils photo portables classiques.

Maintenant que le Xiaomi 15 Ultra est officiellement lancé en Chine, on peut passer en revue les spécifications réelles de l’appareil et parler de sa disponibilité et de son prix. Le smartphone rejoint les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro de la société, qui ont été mis en vente là-bas en octobre 2024.

Pour être honnête, je dirais que le nouveau Xiaomi 15 Ultra ressemble beaucoup au 14 Ultra de l’année dernière. Il a le même dos rectangulaire avec un grand boîtier circulaire pour la caméra. Il possède le même écran AMOLED LTPO 1440p de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 10+2 couleurs Bit, et jusqu’à 3 200 nits de luminosité maximale. Cela dit, les bords de l’écran sont légèrement plus fins cette fois-ci.

Le Xiaomi 15 Ultra offre également les meilleures spécifications. Il est équipé d’un Snapdragon 8 Elite avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256/512/1 To de stockage UFD 4.0. Pour garder cette bête sous contrôle, le Xiaomi 15 Ultra est équipé d’un système de refroidissement Ice loop D à deux canaux. Le téléphone sera livré avec HyperOS 2.0 basé sur Android 15. Il recevra les mises à jour logicielles majeures promises pour 4 ans.

Le lancement du Xiaomi 15 Ultra nous donne enfin un bon aperçu de son incroyable configuration de caméras. Il s’agit d’un groupe empilé comprenant un objectif principal Sony LYT 900 de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels x3 70 mm avec OIS, et un objectif ultra-large de 50 mégapixels avec un FOV de 115 degrés. Un nouveau capteur photo Samsung HP9 de 200 mégapixels les rejoint. Il s’agit d’un objectif périscopique x8,6 de 100 mm avec OIS. Il s’agit du plus grand capteur périscopique qui soit et devrait vous permettre de réaliser des images époustouflantes à distance.

Xiaomi 15 Ultra a un certain avantage en matière de photographie nocturne

Cela dit, Xiaomi a remplacé l’objectif principal à ouverture variable par un objectif à ouverture fixe sur le Xiaomi 15 Ultra. Lors de l’annonce, la société a également parlé de son nouveau traitement AISP 2.0. Cela donnera au smartphone un certain avantage en matière de photographie nocturne. À l’avant, la caméra selfie est un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.0.

Par ailleurs, le Xiaomi 15 Ultra est doté d’une batterie de 6 000 mAh, exclusivement en Chine. La variante mondiale sera dotée d’une cellule de 5 400 mAh. Il prend en charge 90 watts de charge rapide filaire et 80 watts de charge sans fil. L’Ultra est doté d’un port USB 3.2 Gen 2, d’une certification IP 68/69 et d’un verre Gorilla Glass 7i pour protéger les appareils photo.

Prix et disponibilité

La société a lancé le Xiaomi 15 Ultra en trois options de couleur : noir, blanc et la version classique avec appareil photo Leica. Cette dernière aura un dos en éco-cuir. Ce flagship ultra-premium commence à 6 499 yuans (855 euros) pour la variante 12 + 256 Go en Chine et va jusqu’à 7 999 yuans (1 050 euros) pour la variante 16 Go + 1 To.

Nous connaîtrons les prix mondiaux lors du lancement en Europe le 2 mars.