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Logitech G512 X : un clavier gaming analogique qui transforme chaque touche en contrôle précis

Logitech G512 X : un clavier gaming analogique qui transforme chaque touche en contrôle précis

Logitech G pousse encore plus loin la personnalisation du setup gaming avec le Logitech G512 X, un clavier hybride qui mélange mécanique classique et input analogique.

Une approche ambitieuse, pensée pour les joueurs qui veulent contrôler chaque nuance de leurs actions… jusqu’à la profondeur d’une pression de touche.

L’analogique débarque enfin au cœur du clavier

Le cœur du Logitech G512 X TMR Analog Mechanical Gaming Keyboard repose sur la technologie TMR (Tunnel Magneto-Resistance). Contrairement aux claviers classiques — où une touche déclenche une action à un point fixe — ici, chaque pression devient graduelle.

Concrètement, une pression légère correspond à une action douce, tandis qu’une pression complète se traduit par une action plus intense. Un fonctionnement qui rapproche le clavier d’une manette analogique.

Dans les jeux, cet ajout permet une conduite plus progressive dans les jeux de course, des mouvements plus fluides en simulation et des actions contextuelles dans les FPS.

Une touche, deux actions : la logique « Multipoint »

Logitech ajoute une couche logicielle avec le système Multipoint Action via Logitech G HUB. Chaque touche peut déclencher deux actions distinctes :

appui léger pour une première commande

appui profond pour une seconde commande

Pour accompagner cette mécanique, les SAPP (Second Actuation Pressure Point) offrent un retour tactile au moment du second seuil. Une façon intelligente de rendre cette double activation réellement exploitable en jeu.

Un clavier modulaire, entre analogique et mécanique

Le G512 X ne force pas l’analogique partout. Il propose un système hybride avec des switches analogiques sur certaines touches et des switches mécaniques classiques sur d’autres. La clavier est compatible avec des switches analogiques (dont Gateron KS-20) et des switches mécaniques 3-pin et 5-pin.

Logitech fournit d’ailleurs un kit de base :

9 switches analogiques

5 anneaux SAPP

outils de remplacement

Avec même un espace de rangement intégré au dos du clavier — un détail bien pensé pour les amateurs de custom.

Un objet pensé comme pièce centrale du setup

Au-delà de la technique, Logitech soigne l’objet avec une double molette programmable (volume, zoom, actions en jeu), une barre lumineuse RGB au design plus expressif et un repose-poignet acrylique synchronisé.

Le G512 X s’inscrit clairement dans une tendance : le clavier n’est plus un périphérique… mais une pièce centrale du setup visuel.

Prix et positionnement

Disponible en deux formats, le Logitech G512 X est vendu pour le modèle 75 % à 179,99 euros, et pour le modèle 98 % à 219,99 euros. Le clavier sera commercialisé dès le 28 avril 2026 sur le site de Logitech, puis à partir du 2 mai chez certains revendeurs.

Avec le G512 X, Logitech explore une idée encore marginale : transformer le clavier en périphérique analogique et programmable à l’extrême.

Reste une question essentielle : les joueurs sont-ils prêts à réapprendre leur façon de jouer pour exploiter ce niveau de précision ? Si la réponse est oui, ce type de clavier pourrait bien redéfinir les standards du gaming PC. Sinon, il restera un objet fascinant… réservé aux passionnés de tuning ultime.