Lancement du Xiaomi 15 Pro : Snapdragon 8 Elite, écran 2K 120 Hz et caméra Leica 50 mégapixels

Xiaomi a officiellement dévoilé le très attendu Xiaomi 15 Pro, en complément du Xiaomi 15. Ce modèle haut de gamme se distingue par des caractéristiques avancées, notamment le dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Voici un aperçu des principales spécifications de ce modèle flagship.

Le Xiaomi 15 Pro est équipé d’un écran OLED incurvé de 6,73 pouces avec une résolution 2K de 3200 x 1440 pixels. L’écran utilise des matériaux lumineux M9 de TCL CSOT, intégrant une structure à émission à microcavité double couche, réduisant la consommation d’énergie de 24 % par rapport au Xiaomi 14 Pro. Il prend en charge un taux de rafraîchissement LTPO adaptatif de 1 à 120 Hz avec un rafraîchissement par zones.

Avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et un taux instantané de 2 560 Hz, l’écran garantit des interactions extrêmement réactives. La luminosité maximale atteint 3 200 nits, et l’écran est protégé par le Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, offrant une résistance aux chutes améliorée de 25 à 30 %.

Snapdragon 8 Elite et refroidissement avancé dans le Xiaomi 15 Pro

Le Xiaomi 15 Pro est propulsé par le Snapdragon 8 Elite, intégrant le processeur Oryon de seconde génération. Ce chipset offre une augmentation de 45 % des performances mono et multi-cœur, avec une efficacité énergétique accrue de 44 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

Le smartphone est doté de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.0, assurant une gestion fluide du multitâche et des vitesses de transfert de données plus rapides. Un système de refroidissement circulaire en forme d’aile avec une surface de dissipation thermique de 4 053 mm² et le planificateur microarchitecture HyperCore de Xiaomi optimisent la performance globale.

HyperOS 2 pour une expérience optimisée

Le Xiaomi 15 Pro fonctionne sous HyperOS 2, le dernier système d’exploitation de Xiaomi, spécialement optimisé pour l’expérience utilisateur et la performance du système. HyperOS 2 inclut une gestion thermique avancée et des améliorations de la gestion de la batterie, permettant une plus grande autonomie.

Une expérience de photographie haut de gamme

L’appareil photo du Xiaomi 15 Pro, co-développé avec Leica, est un atout majeur. Le système à triple capteur intègre :

Capteur principal de 50 mégapixels (Sony LYT900, 1/1,3”, f/1.44, OIS)

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung S5KJN1, f/2.2)

Téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (Sony IMX858, OIS) offrant un zoom optique 5x et un zoom sans perte 10x.

Ce système bénéficie du revêtement ALD ultra-transparent de Xiaomi et des optiques personnalisées Leica, améliorant la clarté des images. Il supporte également l’UltraZOOM-20X, permettant de capturer plus de détails, et intègre une caméra frontale de 32 MP (OmniVision OV32B40) pour des selfies de haute qualité.

Le Xiaomi 15 Pro est également le premier smartphone Android à proposer des photos dynamiques (Live Photos), permettant de capturer et partager des moments vivants sur des plateformes comme Weibo et Xiaohongshu.

Une grande autonomie et des options de charge rapide

Le Xiaomi 15 Pro dispose d’une batterie de 6 100 mAh avec une construction en lithium cobalt haute tension et nanotubes de carbone, offrant une densité d’énergie de 850 Wh/L et conservant 80 % de capacité après 1 600 cycles. Il prend en charge la charge rapide filaire de 90 W et sans fil de 50 W, avec les puces Surge P3 et G1 de Xiaomi pour optimiser l’efficacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Le Xiaomi 15 Pro offre une connectivité par satellite, permettant des communications hors ligne sur 3,5 km via la puce de renforcement du signal Surge T1S. Il est également équipé de la reconnaissance d’empreintes ultrasoniques Goodix, est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et est compatible Wi-Fi 7. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve des haut-parleurs stéréo, un port USB 3.2 Gen 1, un moteur linéaire X et une télécommande infrarouge.

Prix et disponibilité du Xiaomi 15 Pro

Le Xiaomi 15 Pro est disponible en trois couleurs : Spruce Green, Rock Grey, et White. Une édition spéciale Bright Silver est également proposée.

Voici les prix en Chine :

Standard 12 Go + 256 Go : 5 299 yuans (690 euros)

Haut de gamme 16 Go + 512 Go : 5 799 yuans (750 euros)

Ultra 16 Go + 1 To : 6 499 yuans (840 euros)

L’édition Bright Silver ajoute un supplément de 200 yuans (environ 26 euros) au prix standard.

Le Xiaomi 15 Pro est disponible en précommande en Chine et sera en vente à partir du 31 octobre depuis le site officiel de Xiaomi, Xiaomi Mall et les partenaires de distribution autorisés. Les détails pour la disponibilité internationale seront annoncés ultérieurement.

Avec son écran exceptionnel, ses performances puissantes, et son système photo Leica sophistiqué, le Xiaomi 15 Pro redéfinit les standards du flagship. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs recherchant une combinaison de design, de performance et de fonctionnalité avancée dans un smartphone haut de gamme.