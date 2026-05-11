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macOS 27 : Apple ne lâcherait pas Liquid Glass, mais prépare une version plus lisible

macOS 27 : Apple ne lâcherait pas Liquid Glass, mais prépare une version plus lisible

Liquid Glass ne disparaîtra pas du Mac. Après l’accueil mitigé de macOS Tahoe, Apple préparerait plutôt des ajustements ciblés dans macOS 27 pour rendre son interface translucide moins fatigante et plus lisible.

Pas de retour en arrière pour Apple

Selon Mark Gurman, les versions internes d’iOS 27 et macOS 27 ne montrent pas de refonte majeure de Liquid Glass. Apple prévoirait surtout des corrections progressives : transparence mieux dosée, ombres retravaillées, contraste renforcé et meilleure lisibilité dans Finder, Control Center et les apps à panneaux latéraux denses.

Le problème vient en partie du support matériel. Liquid Glass a été pensé pour des écrans modernes très contrastés, notamment OLED. Or, beaucoup de Mac utilisent encore des dalles LCD, où les effets de transparence et de superposition peuvent devenir plus brouillons.

Apple a déjà ajouté des options pour réduire la transparence dans macOS Tahoe, signe que l’entreprise sait que le design peut gêner certains utilisateurs.

Une transition façon iOS 7

La stratégie rappelle l’après-iOS 7 : Apple lance une nouvelle identité visuelle ambitieuse, essuie les critiques, puis polit les excès sans revenir à l’ancien monde.

macOS 27 ne devrait donc pas tuer Liquid Glass. Il devrait simplement le rendre moins spectaculaire, plus fonctionnel — et surtout plus Mac.