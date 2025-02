Accueil » Xiaomi 15 Ultra : Zoom 120x, capteur 1 pouce et 200 mégapixels, il voit tout !

Xiaomi a officiellement confirmé plusieurs détails clés sur le Xiaomi 15 Ultra, notamment en matière de photographie. À travers de nouvelles affiches promotionnelles, la marque met en avant son système d’imagerie développé en partenariat avec Leica, qui promet de repousser les limites de la photographie mobile.

Ce smartphone haut de gamme sera lancé en Chine le 27 février, avant de rivaliser sur d’autres marchés avec les géants du secteur, tels que le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Vivo X200 Ultra et le futur OPPO Find X8 Ultra.

Un capteur principal ultra-performant et un zoom périscopique inédit

Le Xiaomi 15 Ultra sera le premier smartphone à intégrer le « Leica Ultra-Pure Optical System », une technologie censée améliorer la clarté des images et la gestion de la lumière. Connu sous le nom de code « Night God », ce modèle mettra l’accent sur les performances en basse lumière.

Ce nouveau capteur principal de 50 mégapixels repose sur un capteur 1 pouce et s’accompagne d’un objectif périscopique de 200 mégapixels, conçu pour optimiser la pureté de l’image et la plage dynamique. Xiaomi affirme que cette combinaison marquera un tournant pour sa gamme Ultra.

L’un des aspects les plus impressionnants de cet appareil photo est le capteur périscopique de 200 mégapixels, qui propose une grande ouverture équivalente à 9,4 mm et une longueur focale de 100 mm avec une ouverture f/2.6. Grâce à cette technologie, l’appareil prend en charge un zoom sans perte à 200 mm et 400 mm, ce qui représente une avancée significative par rapport au Xiaomi 14 Ultra, qui utilisait un téléobjectif périscopique de seulement 50 MP basé sur le Sony IMX858.

Une configuration photo quadruple signée Leica

D’après les dernières fuites de Digital Chat Station, le Xiaomi 15 Ultra embarquera quatre capteurs photo, confirmant son ambition de devenir le champion de la photographie mobile en 2025.

Caractéristiques des capteurs photo :

Capteur principal : 50 mégapixels, capteur 1/0,98 pouce, focale 23 mm, ouverture f/1.63

Objectif périscopique : 200 mégapixels, focale 100 mm, ouverture f/2.6, zoom sans perte jusqu’à 400 mm

Ultra grand-angle : 50 mégapixels, focale 14 mm, ouverture f/2.2

Téléobjectif standard : 50 mégapixels, focale 70 mm, ouverture f/1.8, avec mode téléphoto macro

Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels prend en charge différentes étapes de zoom sans perte, incluant 0.6x, 1x, 2x, 3x, 4.3x, 8.7x et 17.3x, ce qui garantit une polyvalence inédite en photographie mobile.

Xiaomi veut dominer la photographie mobile

Avec le Xiaomi 15 Ultra, la marque vise clairement à redéfinir les standards de la photographie sur smartphone. L’intégration du zoom périscopique de 200 mégapixels, combiné à l’expertise de Leica, pourrait faire de cet appareil un sérieux concurrent aux meilleurs photophones du marché.

Rendez-vous le 27 février pour découvrir officiellement ce monstre de la photographie mobile !