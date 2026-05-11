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iPhone 18 Pro : puissant et raffiné, mais trop proche des anciens modèles ?

iPhone 18 Pro : puissant et raffiné, mais trop proche des anciens modèles ?

Chaque année, l’arrivée d’un nouvel iPhone relance le même rituel : les fuites, les rendus, les spéculations et l’espoir d’un grand redesign. Pourtant, les premières images supposées de l’iPhone 18 Pro donnent surtout l’impression d’un produit extrêmement maîtrisé… peut-être trop.

Un iPhone qui ressemble beaucoup à l’ancien

Selon les rendus évoqués par Jon Prosser, le principal changement visuel de l’iPhone 18 Pro serait une Dynamic Island légèrement plus compacte. Pas de révolution côté façade, pas encore de Face ID totalement sous l’écran, et une silhouette qui resterait très proche des générations précédentes.

Apple semble continuer sa stratégie de raffinement progressif plutôt qu’une rupture esthétique. Une approche cohérente avec sa philosophie produit, mais qui peut aussi donner l’impression d’un cycle qui tourne en rond.

La vraie évolution serait dans la caméra

Le point le plus intéressant concerne finalement la photo. Apple pourrait introduire un objectif principal à ouverture variable, capable d’ajuster mécaniquement la quantité de lumière selon la scène.

Sur le papier, c’est beaucoup plus important qu’une simple hausse de mégapixels. Une ouverture variable pourrait améliorer :

les performances en basse lumière,

le rendu naturel de la profondeur,

la gestion des hautes lumières,

et la netteté générale des clichés.

Apple semble vouloir pousser l’iPhone encore plus loin vers un comportement proche d’un appareil photo traditionnel.

Une puissance toujours plus impressionnante

Sous le capot, l’iPhone 18 Pro embarquerait la puce A20 Pro, annoncée comme environ 50 % plus rapide et 30 % plus efficace énergétiquement que la génération précédente.

Les batteries, en revanche, évolueraient peu. Le modèle Pro Max passerait à environ 5 200 mAh, un gain relativement discret dans un marché où certains constructeurs Android flirtent déjà avec les 7 000 ou 9 000 mAh.

Apple miserait aussi sur son futur modem C2, avec une prise en charge avancée de la connectivité satellite et potentiellement de nouvelles capacités réseau hybrides.

Le vrai problème : l’iPhone Ultra vole déjà la vedette

Le détail le plus révélateur dans cette vague de rumeurs, c’est peut-être que l’attention semble déjà se déplacer ailleurs : vers le supposé iPhone Ultra pliable.

L’iPhone 18 Pro paraît solide, performant et techniquement très abouti. Mais il manque peut-être cette sensation de nouveauté immédiate qui faisait autrefois des lancements Apple de véritables événements culturels.

Aujourd’hui, Apple affine sa machine avec une précision impressionnante. Le problème, c’est qu’à force de perfectionner la formule, la surprise commence doucement à disparaître.