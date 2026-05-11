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Le futur Galaxy Z Fold 8 Wide se dévoile : une vraie révolution

Le futur Galaxy Z Fold 8 Wide se dévoile : une vraie révolution

Samsung pourrait élargir sa gamme pliable en 2026 avec deux modèles au format livre : le Galaxy Z Fold 8 et un inédit Galaxy Z Fold 8 Wide. Selon une vidéo partagée par le leaker Ice Universe, ce second modèle adopterait un format plus court et plus large, pensé pour corriger l’un des reproches récurrents adressés aux Fold actuels : leur écran externe trop étroit.

Mais, cette diversification pourrait aussi créer une certaine confusion dans la gamme.

Un format « passeport » pour le Galaxy Fold 8 Wide

Le Galaxy Z Fold 8 Wide adopterait un ratio plus proche d’un petit passeport lorsqu’il est ouvert, avec un écran interne attendu autour de 7,6 pouces et un ratio 4:3. Son écran externe mesurerait environ 5,4 pouces, avec une prise en main plus compacte en hauteur, mais plus large en largeur.

L’idée semble pertinente : rendre l’écran de couverture plus agréable pour écrire, naviguer ou utiliser une application sans forcément ouvrir le smartphone.

Le Galaxy Z Fold 7, avec son design haut et étroit, reste parfois frustrant au quotidien. Un modèle plus large pourrait donc répondre à une vraie demande.

Un compromis photo difficile à justifier

Le point le plus surprenant concerne la partie photo. D’après les coques aperçues dans la vidéo, le Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait se contenter de deux capteurs arrière, contre trois sur les modèles Fold classiques. Pour un appareil qui devrait logiquement se positionner sur le très haut de gamme, ce choix interroge.

Samsung prendrait le risque de présenter le Galaxy Fold 8 Wide comme une variante plus moderne sur le format, mais moins ambitieuse sur la photographie. Une équation délicate face à des acheteurs habitués à payer le prix fort pour obtenir le meilleur de la gamme.

Le Galaxy Z Fold 8 classique évoluerait très peu

L’autre enseignement de la fuite concerne le Galaxy Z Fold 8 standard. Sa coque semblerait presque parfaitement compatible avec celle du Galaxy Z Fold 7, ce qui suggère un design largement inchangé.

Samsung miserait donc sur une stratégie à deux vitesses : un Galaxy Z Fold 8 classique très conservateur, et un Galaxy Z Fold 8 Wide plus expérimental. Ce choix permettrait de ne pas brusquer les utilisateurs attachés au format actuel, tout en testant une alternative plus large.

Samsung cherche encore le format idéal

Depuis plusieurs générations, Samsung affine ses pliables sans toujours résoudre le même problème : comment rendre un smartphone pliant aussi naturel à utiliser fermé qu’ouvert ?

Le Fold 8 Wide pourrait être une réponse intéressante. Un écran externe plus large rendrait l’usage quotidien plus confortable, notamment pour taper du texte ou consulter des contenus rapidement. Mais, ce format impose aussi ses propres contraintes. Un appareil plus large peut devenir moins agréable à tenir d’une seule main, surtout avec un châssis épais et deux écrans superposés.

Samsung ne propose donc pas une solution parfaite, mais une nouvelle interprétation du pliable.

Une bonne idée, mais une gamme plus difficile à lire

L’arrivée d’un Galaxy Z Fold 8 Wide serait cohérente dans un marché où les constructeurs cherchent encore la formule gagnante. Honor, OnePlus, Google et Vivo ont déjà exploré des formats plus larges, souvent jugés plus naturels que celui des Fold historiques de Samsung.

Le risque, pour Samsung, est de fragiliser son propre modèle principal. Si le Galaxy Z Fold 8 Wide paraît plus moderne, le Galaxy Z Fold 8 standard pourrait sembler trop prudent. Si le Wide perd trop en photographie, il pourrait apparaître comme une variante incomplète.

Samsung veut offrir plus de choix. Encore faut-il que chaque modèle ait une raison claire d’exister.