Lancement du Xiaomi 15 : Snapdragon 8 Elite, écran 120 Hz et caméra Leica 50 mégapixels

Xiaomi a officiellement levé le voile sur son modèle le plus puissant de la gamme standard, le Xiaomi 15. Ce nouveau flagship compact regroupe des spécifications haut de gamme dans un format élégant et raffiné, offrant une amélioration notable des performances, de la qualité d’affichage et de la prise en main.

Il est conçu pour les passionnés de smartphones qui recherchent puissance et finesse dans un appareil compact.

Le Xiaomi 15 est conçu avec un cadre en aluminium unibody de qualité aéronautique et une structure à quatre courbes pour une prise en main confortable. Il intègre également la reconnaissance d’empreintes ultrasoniques de Goodix qui assure un déverrouillage rapide même avec les doigts mouillés.

Certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, le smartphone intègre aussi les fonctionnalités classiques, comme le NFC et la télécommande infrarouge.

Le Xiaomi 15 conserve un écran plat OLED de 6,36 pouces, agrémenté de bordures symétriques ultrafines de 1,38 mm. Avec une résolution de 2670 × 1200 pixels, un taux de rafraîchissement variable LTPO de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 3 200 nits, cet écran établit une nouvelle référence pour un flagship compact. Il est protégé par le Dragon Crystal Glass de Xiaomi, offrant une résistance aux chutes 10 fois supérieure à celle du Xiaomi 14.

Performances : Propulsé par le Snapdragon 8 Elite et HyperOS 2.0

Sous le capot, le Xiaomi 15 est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, offrant un gain de 45 % en performances mono et multi-cœur par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Grâce à la technologie Xiaomi HyperCore et à un planificateur microarchitecture développé en interne, le lancement des applications est 45,7 % plus rapide, garantissant une expérience utilisateur optimisée.

Le Xiaomi 15 fonctionne sous HyperOS 2.0, basé sur Android, spécialement ajusté pour ce modèle compact. Ce système d’exploitation inclut des optimisations thermiques avancées et des améliorations de performance, permettant une fluidité et une réactivité accrues.

Système de caméra Leica : Qualité d’image à la hauteur des attentes

Le Xiaomi 15 dispose d’un système de caméras codéveloppé avec Leica, composé de trois capteurs Summilux de 50 mégapixels :

Capteur principal Light Fusion 900 (1/1,3”, f/1,62, OIS) pour des photos lumineuses et détaillées

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (Samsung S5KJN1, f/2,2)

Téléobjectif de 50 mégapixels (Samsung S5KJN5, 1/2,75”, f/2,0, OIS) avec mise au point flottante et zoom optique 5x.

En façade, le smartphone propose une caméra frontale de 32 mégapixels (OmniVision OV32B40), intégrée dans un poinçon central. Le système AISP 2.0 permet de traiter jusqu’à 4,3 milliards de pixels par seconde, facilitant le partage dynamique de photos sur les réseaux sociaux.

Une puissante et polyvalente batterie

Le Xiaomi 15 est équipé d’une batterie de 5 400 mAh, avec une prise en charge de la charge rapide filaire de 90 W et sans fil de 50 W, ainsi qu’un système de charge sans fil magnétique de 30 W.

Prix et disponibilité du Xiaomi 15

Le Xiaomi 15 est proposé en quatre couleurs standard : Lilac Purple, Light Grass Green, Black, White. Voici les différents modèles en Chine :

Standard 12 Go + 256 Go : 4 499 yuans (585 euros)

Haut de gamme 16 Go + 1 To : 5 499 yuans (715 euros)

Custom edition 16 Go + 512 Go : 4 999 yuans (650 euros)

Diamond Edition 16 Go + 1 To : 5 999 yuans (780 euros)

La série Xiaomi 15 est disponible en précommande et sera mise en vente à partir du 31 octobre en Chine. Les détails de disponibilité mondiale seront annoncés ultérieurement.

Avec son mélange de design élégant, de performances exceptionnelles et de fonctionnalités haut de gamme, le Xiaomi 15 se positionne comme un choix séduisant pour ceux qui recherchent un flagship compact sans compromis.