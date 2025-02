Le lancement mondial des Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra est prévu le 2 mars !

Xiaomi s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone phare, le Xiaomi 15 Ultra, lors d’un événement en Chine, ce jeudi 27 février. La société a également confirmé que le lancement mondial du Xiaomi 15 Ultra aura lieu le 2 mars 2025, juste avant le Mobile World Congress (MWC) à Barcelone.

Après des semaines de fuites et de teasers, l’événement marquera le lancement global du Xiaomi 15 Ultra et potentiellement du modèle standard Xiaomi 15. Xiaomi continue d’innover en matière de design et de photographie mobile, et voici ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle gamme.

Xiaomi 15 Ultra : un monstre de la photographie mobile

Le Xiaomi 15 Ultra sera sans doute la star de cette série, notamment grâce à son impressionnant module photo qui pourrait en faire l’un des meilleurs smartphones pour la photographie mobile en 2025.

Le Xiaomi 15 Ultra présente un design inspiré des appareils photo Leica, avec une combinaison de cuir synthétique et de verre à l’arrière, ainsi qu’un module de caméra circulaire proéminent. Cette esthétique rappelle les caméras classiques de Leica, renforçant le partenariat continu entre Xiaomi et la marque allemande.

Sous le capot, le Xiaomi 15 Ultra est équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe. L’appareil dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution de 3200×1440 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive.

Xiaomi 15 Ultra, focus sur la photo !

Le système de caméra est l’un des points forts de ce modèle. Il comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur de 1 pouce, une ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3x de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 4,3x. Cette configuration promet des performances exceptionnelles en photographie, notamment en conditions de faible luminosité et pour les prises de vue à longue distance.

En partenariat avec Leica, Xiaomi garantira des performances optiques et un traitement d’image de pointe grâce à sa plateforme Xiaomi AISP 2.0.

En termes d’autonomie, le Xiaomi 15 Ultra est doté d’une batterie de 5 410 mAh, compatible avec la charge filaire rapide de 90 W et la charge sans fil de 80 W. Cette capacité assure une utilisation prolongée et une recharge rapide pour les utilisateurs exigeants.

Xiaomi 15 : un flagship compact et puissant

Si le modèle Ultra est conçu pour attirer les passionnés de photographie, le Xiaomi 15 n’en reste pas moins un smartphone haut de gamme, compact mais performant.

Déjà lancé en Chine fin 2024, le Xiaomi 15 dispose d’un écran OLED LTPO de 6,36 pouces avec une résolution 1.5K et des bords ultra fins, offrant une expérience haut de gamme dans un format plus compact. Il est également alimenté par le Snapdragon 8 Elite, assurant des performances de pointe.

Côté photo, on retrouve un trio de capteurs de 50 mégapixels, comprenant :

Un capteur principal Light Fusion 900 , optimisé pour la lumière et les détails.

, optimisé pour la lumière et les détails. Un ultra-grand-angle de 50 mégapixels .

Un téléobjectif 2.6x de 50 mégapixels avec Hyper OIS pour un zoom performant et des portraits détaillés.

L’appareil est équipé d’une batterie de 5 400 mAh, avec charge rapide filaire 90W et sans fil 50W, ce qui en fait l’un des smartphones les plus puissants dans un format compact.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15 Ultra et le Xiaomi 15 seront officiellement présentés à l’échelle mondiale le 2 mars, quelques jours avant le début du MWC 2025.

Prix estimés :

Xiaomi 15 Ultra : aux alentours de 1 499 € , en phase avec le Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 15 : environ 1 099 € , selon les variantes de stockage et les régions.

Avec cette nouvelle gamme, Xiaomi continuera de viser le segment premium en mettant l’accent sur l’innovation en photographie et en performances. Reste à voir si ces nouveaux modèles pourront rivaliser avec les autres flagships de 2025, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou le iPhone 16 Pro Max.

Rendez-vous le 2 mars pour la présentation officielle !