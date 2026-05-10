Apple ajoute une nouvelle mécanique commerciale à l’App Store : des abonnements mensuels assortis d’un engagement de 12 mois. L’idée est simple : offrir le prix attractif d’un abonnement annuel, sans demander à l’utilisateur de payer toute l’année d’un coup.

App Store : Un compromis entre prix bas et revenus prévisibles

Pour les développeurs, ce format ouvre une voie intéressante : proposer une réduction visible tout en sécurisant un an de revenus. Pour les utilisateurs, l’abonnement paraît plus accessible, puisque le paiement reste mensualisé.

Mais, l’engagement change tout. Même si l’utilisateur annule, les paiements mensuels continuent jusqu’à la fin des 12 mois convenus ; l’annulation sert seulement à empêcher le renouvellement automatique suivant.

Apple encadre une pratique déjà très répandue

Beaucoup d’apps affichaient déjà leurs abonnements annuels sous forme de « prix mensuel équivalent » pour rendre la remise plus séduisante. Apple formalise désormais ce modèle, avec plus de transparence : nombre de paiements restants, rappels par e-mail et notifications avant renouvellement.

La fonction sera disponible dans le monde entier, sauf aux États-Unis et à Singapour. Les développeurs peuvent déjà la configurer dans App Store Connect et la tester dans Xcode, avec un déploiement prévu autour des mises à jour iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 et visionOS 26.5 en mai.

Une bonne affaire, mais pas sans vigilance

Ce nouveau format peut réellement alléger le coût initial des abonnements. Mais, il transforme aussi une simple mensualité en engagement contractuel d’un an. Pour Apple, c’est un outil de conversion puissant. Pour les utilisateurs, ce sera surtout une question de clarté : comprendre qu’un petit prix mensuel peut cacher une grande durée d’engagement.