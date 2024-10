Accueil » Lancement du Mac mini M4 : Plus puissant, plus compact, et plus abordable !

Pour le deuxième jour de sa semaine d’annonces, après le lancement de son iMac M4, Apple dévoile la nouvelle génération de son ordinateur de bureau ultra-compact, le Mac mini M4 (2024). Après avoir sauté l’étape de la puce M3, la firme de Cupertino a directement introduit la puce M4, offrant des performances accrues et une refonte complète de son Mac mini.

C’est la première fois depuis l’époque de Steve Jobs qu’Apple procède à une refonte majeure du design du Mac mini. Le modèle 2024 est désormais le Mac mini le plus compact jamais conçu par Apple, mesurant seulement 12,7 x 12,7 cm, comparé aux 19,05 x 19,05 cm du précédent modèle M2. Ce design compact rapproche le Mac mini de la taille de l’Apple TV, renforçant son caractère ultraportable et facile à intégrer dans n’importe quel espace de travail.

Malgré cette réduction de taille, le Mac mini M4 intègre un système thermique amélioré, permettant de maintenir des performances optimales même sous des charges de travail intenses.

Spécifications et performances de la puce M4

Le Mac mini M4 est disponible en deux configurations :

M4 standard avec un CPU 10 cœurs et un GPU 10 cœurs

M4 Pro avec un CPU 14 cœurs et un GPU 20 cœurs

La puce M4 offre une augmentation de 1,8x des performances CPU et une augmentation de 2,2x des performances GPU par rapport au modèle M1, permettant de traiter des charges de travail complexes sans difficulté. Le modèle Pro est particulièrement bien adapté aux tâches intensives, telles que l’édition vidéo 4K et la gestion de multiples applications gourmandes en ressources.

Le Mac mini M4 est également le premier modèle de la gamme à intégrer Apple Intelligence, rendant l’ordinateur plus intelligent et prêt pour les technologies futures. La mémoire RAM débute désormais à 16 Go, avec une option jusqu’à 64 Go pour le M4 Pro, ce qui double la capacité maximale de 32 Go du modèle M2.

Connectivité et configuration des ports

Apple a repensé la configuration des ports pour maximiser les fonctionnalités dans un espace réduit :

À l’avant : deux ports USB-C et une prise audio de 3,5 mm.

À l’arrière : trois ports Thunderbolt (Thunderbolt 4 pour le modèle M4 et Thunderbolt 5 pour le M4 Pro), un port HDMI, et un port Ethernet.

L’ajout de Thunderbolt 5 pour le modèle Pro offre des vitesses de transfert de données jusqu’à 120 Gb/s. Cependant, le port USB-A a été retiré, laissant la place à un cinquième port USB-C, un choix qui reflète l’évolution vers des connexions universelles et rapides.

Le Mac mini M4 peut gérer deux écrans 6K et un écran 5K simultanément, tandis que le M4 Pro peut gérer trois écrans 6K à 60 Hz, répondant aux besoins des professionnels utilisant des configurations d’écran multiples.

Prix et disponibilité

Le Mac mini M4 est proposé à partir de 699 euros pour la version de base avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version M4 Pro débute à 1 649 euros avec 24 Go de RAM. Comme pour le modèle M2, le Mac mini M4 est disponible exclusivement en finition argentée. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, et les expéditions débuteront le 8 novembre 2024.

Le Mac mini M4 avec sa taille réduite, ses capacités de ray tracing et sa nouvelle puce M4 Pro représente une évolution majeure, en particulier pour les professionnels et créatifs à la recherche d’une machine compacte, mais puissante. Ce lancement, ainsi que les annonces d’Apple prévues tout au long de la semaine, confirme la volonté de l’entreprise de réinventer son écosystème Mac pour répondre aux besoins d’un marché toujours plus exigeant.