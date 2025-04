Accueil » iPhone Fold : Ecran 4:3, charnière innovante, et prix premium

Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable, provisoirement nommé « iPhone Fold », avec une production de masse prévue pour fin 2026 et une sortie potentielle au cours du premier trimestre 2027. Ce dispositif innovant vise à offrir aux utilisateurs une expérience inédite en combinant les fonctionnalités d’un iPhone et d’un iPad.

Selon les informations divulguées par Digital Chat Station, l’iPhone Fold serait doté d’un écran externe de 5,49 pouces et d’un écran interne pliable de 7,75 pouces. Particularité notable, l’écran interne adopterait un ratio d’aspect proche de 4:3, similaire à celui des iPad actuels. Cette approche viserait à assurer une cohérence entre les écrans interne et externe, tout en alignant l’écosystème logiciel sur celui de l’iPad, permettant ainsi une utilisation optimisée des applications conçues pour les tablettes Apple.

Apple aurait repoussé le lancement de son smartphone pliable afin de garantir une durabilité exemplaire. L’analyste Ming-Chi Kuo rapporte que l’iPhone Fold pourrait être équipé d’une charnière en liquid metal, offrant une résistance accrue aux pliures et déformations. Cette technologie permettrait également de minimiser, voire d’éliminer, le pli souvent visible au centre des écrans pliables, améliorant ainsi l’expérience visuelle des utilisateurs.

Autres caractéristiques et positionnement de l’iPhone pliable

Des rumeurs suggèrent que l’iPhone Fold serait équipé d’une double caméra arrière et de caméras frontales sur les deux écrans. Contrairement aux modèles récents, il pourrait faire l’impasse sur la technologie Face ID au profit d’un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, une décision potentiellement motivée par des contraintes d’espace interne.

Le positionnement de l’iPhone Fold au sein de la gamme Apple reste incertain. Il pourrait être commercialisé aux côtés de l’iPhone 18 ou remplacer l’un des modèles existants. Le tarif de ce dispositif innovant est estimé entre 2 000 et 2 500 dollars, reflétant les avancées technologiques qu’il embarque.

En somme, avec l’iPhone Fold, Apple semble vouloir offrir une transition fluide entre les univers de l’iPhone et de l’iPad, tout en assurant une robustesse et une qualité d’affichage supérieures, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs en matière de design et de fonctionnalité.