Voici la puce Apple M4 : Performance et IA révolutionnaires pour iPad Pro

Apple a récemment présenté ses nouveaux iPad Pro et iPad Air lors de son événement « Let Loose », introduisant une innovation majeure avec le lancement de la puce Apple M4. Comme Mark Gurman l’a souligné précédemment, Apple a lancé son dernier iPad Pro avec la puce M4, la vantant comme étant 2x plus puissante que la puce M2. Apple affirme que la nouvelle puce M4 est « une puce outrageusement puissante pour l’IA ».

La puce Apple M4 est basée sur le processus de fabrication de puce de 2e génération de 3 nm et dispose d’un nouveau moteur d’affichage pour prendre en charge l’écran Tandem OLED du nouvel iPad Pro. La nouvelle puce comporte 4 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité. Tous les cœurs de la puce sont dotés d’accélérateurs ML. En ce qui concerne le GPU, la nouvelle puce M4 dispose d’un GPU à 10 cœurs avec des capacités de ray tracing. Apple affirme que la puce M4 offre des performances jusqu’à 4x supérieures à celles de son prédécesseur pour les tâches gourmandes en GPU.

La dernière puce Apple M4 est conçue pour les tâches d’intelligence artificielle et dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs ainsi que d’accélérateurs ML, ce qui lui permet d’offrir des performances CPU jusqu’à 1,5x plus rapides que la puce M2 de son prédécesseur.

Avec la puce M4, Apple propose pour la première fois sur l’iPad des fonctionnalités telles que la mise en cache dynamique, l’ombrage de maillage accéléré au niveau matériel et le ray tracing.

Une puce Apple M4 axé sur l’intelligence artificielle

Lors de la présentation, Apple a déclaré que les applications de rendu professionnel comme Octane tireraient parti de la bande passante plus élevée de la mémoire unifiée de la puce Apple M4. Non seulement au niveau du CPU et du GPU, mais la puce M4 offre également les meilleures performances par watt de l’industrie, ce qui se traduit par des performances plus rapides et une plus grande efficacité.

Pour la première fois, Apple a consacré une bonne partie de son temps de parole à l’explication des fonctions d’intelligence artificielle offertes par la puce M4. La société affirme que la nouvelle puce est dotée du moteur neuronal le plus puissant jamais conçu par Apple. Il peut calculer 38 billions d’opérations par seconde, ce qui le rend 60x plus rapide que la puce A11 Bionic. Vantant les fonctionnalités d’IA de la puce Apple M4, Apple a mentionné que le nouvel iPad Pro peut effectuer des tâches alimentées par l’IA, comme supprimer le sujet de l’arrière-plan dans Final Cut Pro en un clin d’œil.

iPadOS prendra également en charge la puce M4 en permettant aux développeurs d’exploiter le Core ML et d’offrir des fonctions d’IA. La puce M4 associée à iPadOS sera capable d’exécuter des modèles d’IA générative, des solutions basées sur le cloud et de puissantes applications d’IA comme Microsoft Copilot et Adobe Firefly.

L’iPad Pro équipé de la nouvelle puce Apple M4 est proposé à partir de 1 219 euros pour le modèle de 11 pouces et de 1 569 euros pour le modèle de 13 pouces.

Une annonce avant Microsoft

L’annonce de la puce Apple M4 intervient moins de deux semaines avant que Microsoft ne tienne un événement spécial Windows et Surface AI à Seattle le 20 mai, au cours duquel elle devrait lancer de nouveaux matériels équipés de puces Arm. Microsoft est convaincu que Windows on Arm pourrait enfin battre les ordinateurs portables MacBook Air M3 d’Apple, à la fois en termes de performances du processeur et de tâches accélérées par l’IA.

La confiance de Microsoft repose en grande partie sur les prochains processeurs Snapdragon X Elite de Qualcomm, qui promet jusqu’à 45 TOPS de performances NPU. Apple affirme que sa nouvelle puce Apple M4 offrira 38 TOPS de performances NPU. Il sera donc intéressant de voir comment la nouvelle puce d’Apple se comparera aux ordinateurs portables Windows équipés de processeurs Arm qui arriveront cet été.