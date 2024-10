Nouvel iMac M4 : Performances boostées avec la puce M4 et design inchangé

Apple a lancé hier sa semaine d’annonces tant attendue avec le nouvel iMac, désormais équipé de la puce M4, qui avait fait ses débuts dans l’iPad Pro plus tôt cette année. Ce nouvel iMac 24 pouces représente une avancée majeure, venant succéder au modèle M3 lancé l’année dernière, et offrant des performances nettement améliorées. Voici en détail les spécifications de cet iMac de 2024.

Le design ultra-fin reste identique avec un écran 4.5K Retina de 24 pouces, mais Apple propose désormais une option de verre nano-texturé (une option à 230 euros) pour réduire les reflets et l’éblouissement, idéale pour les environnements lumineux.

L’élément phare de cet iMac est la puissante puce M4, qui, associée à une mémoire vive de 16 Go, permet une expérience de productivité quotidienne jusqu’à 1,7 fois plus rapide que les modèles antérieurs. Pour les tâches intensives telles que le montage photo ou le gaming, l’iMac M4 se montre jusqu’à 2,1x plus performant que l’iMac M1.

L’iMac M4 est équipé au maximum de quatre ports USB-C avec connectivité Thunderbolt, permettant un transfert rapide de fichiers volumineux. Il peut également prendre en charge jusqu’à deux écrans externes 6K, offrant ainsi une configuration idéale pour les professionnels ayant besoin d’un espace de travail étendu.

L’appareil est doté d’une caméra de 12 mégapixels avec la technologie Center Stage et une option de vue de bureau, rendant les appels vidéo plus dynamiques. D’autres ajouts incluent la prise en charge de la Wi-Fi 6e, le Bluetooth 5,3, un système de trois microphones de qualité studio, et une configuration audio à six haut-parleurs pour une immersion sonore optimale.

Le Touch ID est également intégré, permettant des changements d’utilisateur rapides et sécurisés.

Accessoires avec USB-C et nouvelles couleurs pour l’iMac M4

Apple a également mis à jour ses accessoires, incluant le Magic Keyboard, la Magic Mouse, et le Magic Trackpad. Tous ces accessoires, désormais assortis en couleur, abandonnent le port Lightning au profit de la recharge via USB-C. Le Magic Keyboard et la Magic Mouse sont inclus avec l’iMac, tandis que le Magic Trackpad est disponible en option.

Le nouvel iMac M4 commence à 1 499 euros avec 16 Go de RAM et il inclut 2 ports Thunderbolt USB-C 4, tandis que les modèles plus avancés démarrent à 1 749 euros et sont équipés de 4 ports.

Cette version de 2024 est proposée dans une palette de couleurs vives : bleu, mauve, rose, orange, jaune, vert et argent. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, avec des livraisons prévues pour le vendredi 8 novembre 2024.

Avec ces améliorations notables, le nouvel iMac M4 se positionne comme un modèle polyvalent, performant et attrayant pour une grande diversité d’utilisateurs.