Accueil » iPhone 17 vs iPhone 17 Pro : Une puce de 2 nm qui pourrait tout changer

Alors que la sortie de l’iPhone 17 est attendue pour la rentrée 2025, une rumeur de plus en plus insistante annonce une avancée technologique majeure : l’intégration d’une puce gravée en 2 nm. Si cela se confirme, Apple marquerait un tournant décisif dans l’évolution de ses processeurs, dépassant largement les performances des concurrents sous Android.

Jusqu’ici, tout indiquait que les iPhone 17 embarqueraient des puces basées sur le N3P, le processus 3 nm de troisième génération de TSMC. C’est une suite logique après l’introduction du N3E (3 nm de 2e génération) dans l’iPhone 16.

Mais selon Digitimes, une publication spécialisée taïwanaise, TSMC serait prêt à lancer la production de masse de puces 2 nm dès le second semestre 2025. Et Apple serait le premier client à bénéficier de cette technologie de pointe.

Cela signifie que certains modèles de l’iPhone 17 — notamment les variantes iPhone 17 Pro, voire l’iPhone 17 Air — pourraient bénéficier de cette nouvelle puce ultra-puissante.

Des performances et une efficacité énergétique inégalées

La puce 2 nm de TSMC promet des gains de performance jusqu’à 15 % par rapport à la génération actuelle, et une amélioration de l’efficacité énergétique jusqu’à 30 %. Ces chiffres sont significatifs, surtout à l’heure où les évolutions technologiques entre générations deviennent de plus en plus marginales.

Si Apple parvient à intégrer cette puce dès l’iPhone 17, elle offrirait non seulement un bond en avant en termes de puissance, mais aussi une autonomie améliorée, un point régulièrement critiqué sur les modèles haut de gamme.

Une technologie réservée aux modèles haut de gamme ?

Malgré son potentiel, la gravure en 2 nm reste coûteuse et complexe à produire à grande échelle. Apple devrait donc réserver cette technologie à ses modèles les plus premium, à savoir l’iPhone 17 Pro et potentiellement l’iPhone 17 Air. Les modèles de base, eux, continueraient à utiliser des puces gravées en 3 nm.

Cette différenciation accentue la segmentation entre les gammes chez Apple, un choix stratégique qui pousse les utilisateurs vers les modèles les plus chers.

D’autres nouveautés attendues pour l’iPhone 17

En parallèle de cette évolution côté puce, l’iPhone 17 devrait également marquer une rupture visuelle. Des fuites évoquent un nouveau design avec une barre d’appareils photo à la manière des Google Pixel, un capteur périscopique de 48 mégapixels, et une version profondément remaniée d’iOS 19.

Autant de changements qui placent la gamme iPhone 17 comme l’une des plus ambitieuses depuis des années.

Cependant, attention ces informations restent à prendre avec des pincettes. Bien que Digitimes ait de bonnes sources dans l’industrie asiatique, l’analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment indiqué que la puce 2 nm n’arriverait qu’avec l’iPhone 18. Il n’est pas rare que les plannings de production de TSMC évoluent, en fonction des rendements ou de la demande.

Si cette rumeur se confirme, Apple marquerait une nouvelle fois sa domination technologique, offrant une longueur d’avance non négligeable sur ses concurrents. Le rendez-vous est donc pris pour septembre 2025.