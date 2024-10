Magic Cat Academy : Le Google Doodle d’Halloween 2024 est de retour !

Pour Halloween 2024, Google a encore une fois choisi de nous surprendre avec un Doodle interactif sur sa page d’accueil, un clin d’œil aux fêtes et aux événements culturels que l’entreprise met en avant à travers ses célèbres Doodles.

Après le jeu interactif « Most Searched Playground » pour son 25e anniversaire et le Doodle multijoueur « Célébrons le Popcorn », Google renoue avec la tradition et réinvite les joueurs à retrouver Momo le chat dans une nouvelle aventure effrayante.

Le Doodle Magic Cat Academy avait fait son apparition initiale en 2016, puis une suite avait été lancée en 2020. Avec cette troisième édition, Google semble s’inscrire dans un rythme de 4 ans, avec une sortie spéciale pour Halloween 2024.

Disponible jusqu’au 31 octobre, ce mini-jeu est accessible sur la page d’accueil de Google, aussi bien sur mobile que sur le Web — même si le gameplay s’avère plus simple avec une souris et un clavier pour les amateurs de jeux sur PC.

Un défi rapide et intense pour chasser les monstres d’Halloween 2024

Dans ce jeu, les joueurs rejoignent Momo le chat pour une aventure dans l’atmosphère terrestre où ils doivent affronter divers monstres d’Halloween : fantômes, chauves-souris, araignées et autres créatures cauchemardesques. Chaque monstre apparaît avec un symbole au-dessus de sa tête (par exemple ^, —, |, @), et le but est de dessiner rapidement le symbole pour éliminer l’ennemi.

Mais attention, la difficulté augmente au dernier niveau, avec une accélération de la vitesse des monstres, rendant le jeu de plus en plus intense.

Avec cinq vies pour réussir, la partie prend généralement entre 5 et 6 minutes. Ce Doodle est une expérience idéale pour une petite pause ou pour se plonger dans l’ambiance d’Halloween 2024. Pour les nostalgiques, Google propose également un site où l’on peut redécouvrir les Doodles du passé et rejouer aux classiques, y compris ceux de vos anniversaires.

Des jeux d’horreur pour prolonger l’expérience Halloween

Pour ceux dont la soif de jeux d’Halloween 2024 n’est pas étanchée, Google propose également une sélection des meilleurs jeux d’horreur disponibles sur Android en 2024. De quoi satisfaire les amateurs de frissons qui souhaitent continuer à explorer des aventures effrayantes après avoir aidé Momo à vaincre les monstres.