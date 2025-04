Accueil » Apple M5 et M6 : Les puces qui vont transformer l’iPad Pro se précisent

Apple M5 et M6 : Les puces qui vont transformer l'iPad Pro se précisent

Apple M5 et M6 : Les puces qui vont transformer l'iPad Pro se précisent

Apple continue d’innover avec sa gamme iPad Pro, préparant l’introduction de nouvelles puces et technologies de communication avancées, comme le rapporte Bloomberg.

Apple devrait dévoiler la puce M5 dans le courant de l’année, tout en continuant à travailler sur ses processeurs existants en termes de consommation d’énergie et d’efficacité globale. La production en masse de la puce M5 a débuté en février 2025. Cette puce, fabriquée par TSMC en utilisant le procédé 3 nm N3P, devrait équiper les prochains modèles d’iPad Pro dont la production est prévue pour la fin de l’année 2025.

Parallèlement, Apple travaille déjà sur la puce M6, qui devrait être produite en 2026 et équiper les iPad Pro prévus pour le premier semestre 2027. Cette puce, gravée en 2 nm, offrirait des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

De plus, ces futurs iPad Pro pourraient intégrer le modem 5G C2 développé en interne par Apple, marquant une transition significative par rapport aux modems Qualcomm actuellement utilisés.

À l’heure actuelle, Apple utilise la bande de base de Qualcomm comme principal fournisseur d’appareils cellulaires. La nouvelle bande de base C2 vise à résoudre ce problème. Elle garantit une meilleure connectivité, une latence réduite et des vitesses plus élevées. Apple l’implémentera d’abord dans l’iPad Pro, puis la diffusera pour les MacBook, les iPhone et d’autres appareils.

iPad Pro 2026 : Apple M6 et Apple C2

Ces avancées technologiques suggèrent que les utilisateurs pourraient bénéficier de performances améliorées et d’une connectivité 5G optimisée dans les futurs iPad Pro. Cependant, ces innovations étant prévues pour 2027, les consommateurs devront patienter avant de pouvoir en profiter pleinement.

En résumé, Apple continue de repousser les limites de la technologie avec ses futures générations d’iPad Pro, promettant des améliorations significatives tant au niveau des performances que de la connectivité.