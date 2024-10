Mac M4 : Lancement imminent, Apple tease une semaine d’annonces dès lundi

Les fans d’Apple attendent avec impatience le lancement de la prochaine génération de Mac équipés de la puce M4, et l’attente semble presque terminée. Le vice-président senior du marketing mondial chez Apple, Greg Joswiak, a laissé entendre sur X que de nouvelles annonces de produits sont prévues pour la semaine prochaine, à partir du lundi 28 octobre 2024.

Cela coïncide avec les mises à jour prévues pour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, suggérant que les nouveaux Mac M4 pourraient être dévoilés par des communiqués de presse, plutôt que lors d’un grand événement de lancement.

Voici ce que nous savons d’après les rumeurs et les fuites.

Nouvelle gamme de Mac avec la puce M4

MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme : Ce modèle devrait être équipé de la puce M4, offrant de meilleures performances par rapport à son prédécesseur.

MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme : Ces modèles seraient dotés des puces M4 Pro et M4 Max, continuant la tradition d'Apple d'offrir des performances évolutives pour les utilisateurs professionnels.

Nouveau Mac mini M4 : On s'attend à ce que le Mac mini soit proposé en versions M4 et M4 Pro, avec un design plus compact, faisant de lui le plus petit ordinateur de bureau d'Apple, presque de la taille de l'Apple TV.

iMac M4 : Bien qu'aucun changement de design ne soit attendu pour l'iMac, il devrait recevoir une mise à jour interne avec la puce M4, améliorant ainsi ses performances globales.

Caractéristiques de la puce M4

Les puces M4, basées sur l’architecture ARM d’Apple, devraient apporter des améliorations significatives en matière de :

Performances : Des performances CPU et GPU plus rapides par rapport à la série M3, permettant aux nouveaux Macs de gérer des tâches plus intensives.

Efficacité énergétique : La puce M4 devrait offrir une meilleure gestion de l’énergie, améliorant l’autonomie des modèles portables comme le MacBook Pro.

Mémoire RAM : Les modèles M4 d’entrée de gamme pourraient être équipés de 16 Go de RAM en standard, contre 8 Go sur les versions précédentes. Cela permettra de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, telles que des capacités améliorées d’IA et d’apprentissage automatique.

Date de sortie et disponibilité

Selon le célèbre analyste Apple Mark Gurman, certains des Mac M4 pourraient être disponibles à l’achat dès le vendredi 1er novembre 2024. Cela correspond aux récentes déclarations de Greg Joswiak et suggère que les nouveaux Mac M4 pourraient être entre les mains des clients très rapidement après les annonces.

Les MacBook Pro et iMac devraient conserver leur design actuel, avec une concentration sur les améliorations de performances grâce à la puce M4. Cependant, le Mac mini M4 pourrait bénéficier d’une refonte plus significative, avec un format encore plus compact qu’auparavant.

Qu’attendre du 28 octobre ?

À partir de lundi, Apple commencera à déployer les fonctionnalités Apple Intelligence dans leurs dernières mises à jour logicielles, et nous pourrions entendre des annonces officielles concernant les Macs M4 peu après, potentiellement dès mardi.

Restez à l’écoute ! La décision d’Apple d’annoncer ses nouveaux produits par le biais d’un communiqué de presse plutôt que lors d’un événement dédié est un peu décevante, mais il est à espérer que les nouveaux Mac constitueront des mises à niveau intéressantes pour les utilisateurs d’anciennes puces Apple Silicon ou de processeurs Intel. Il se pourrait que nous devions enfin dire adieu au design du Mac Mini, vieux de 15 ans.