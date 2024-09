AirPods Pro 2 : La FDA approuve déjà la fonction d’aide auditive !

L’annonce d’Apple concernant l’intégration d’une fonctionnalité d’aide auditive aux AirPods Pro 2 avait suscité beaucoup d’espoir chez les personnes souffrant de perte auditive partielle. Cependant, l’enthousiasme était tempéré par l’attente de l’approbation de cette technologie médicale par la FDA.

Bonne nouvelle, l’attente a été de courte durée ! Quelques jours seulement après l’annonce d’Apple, la FDA a donné son feu vert.

Une avancée majeure pour l’accessibilité auditive

Techniquement, l’approbation concerne la « Hearing Aid Feature », la première application logicielle d’aide auditive en vente libre, intégrée aux nouveaux modèles d’AirPods Pro d’Apple.

Cette fonctionnalité révolutionnaire permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils auditifs selon leurs besoins spécifiques, sans avoir à consulter un médecin ou un audioprothésiste. La configuration se fait via l’application Santé sur iPhone ou iPad, où les utilisateurs peuvent ajuster des paramètres tels que le volume, l’équilibre et la tonalité.

Les AirPods Pro compatibles appliquent ensuite ces réglages pour améliorer l’environnement sonore des utilisateurs.

Apple mise sur la santé auditive

Apple a annoncé que cette fonctionnalité serait déployée sur les AirPods Pro 2 cet automne, mais pas sur ses nouveaux écouteurs AirPods 4 et AirPods Max mis à jour. Ces derniers ont été présentés lors de l’événement Apple du 9 septembre, aux côtés du nouvel iPhone 16 et de l’Apple Watch Series 10. Cette dernière, comme les précédentes Apple Watch, intègre une application « Bruit » qui mesure les niveaux de décibels environnants pour aider les utilisateurs à protéger leur audition.

Ces dernières années, Apple a mis l’accent sur les applications de santé et de bien-être pour ses appareils mobiles et portables, notamment avec sa technologie controversée de mesure de l’oxygène dans le sang et la détection de l’apnée du sommeil intégrée à l’Apple Watch Series 10.

Une réponse à un problème de santé publique majeur

Avec l’approbation de la FDA, Apple concrétise enfin sa fonctionnalité d’aide auditive tant attendue pour sa dernière génération d’AirPods Pro. Il ne s’agit pas d’une technologie de niche réservée à une minorité : selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 1,5 milliard de personnes, soit près de 20 % de la population mondiale, vivent avec une forme de perte auditive.

Celle-ci peut avoir des conséquences néfastes sur la communication personnelle et professionnelle, le bien-être émotionnel et entraîner d’autres problèmes de santé potentiellement graves.

La FDA ouvre la voie à l’accessibilité

La FDA, qui supervise les technologies médicales aux États-Unis, estime que cette statistique inclut 30 millions d’adultes américains. C’est pourquoi l’organisation a établi en 2022 des réglementations permettant l’approbation et la vente d’aides auditives en vente libre, facilitant ainsi l’accès à des solutions pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée.

La « Hearing Aid Feature » a été examinée dans le cadre d’une procédure accélérée pour les dispositifs à faible ou moyen risque, après une étude clinique menée auprès de 118 sujets à travers le pays. Les résultats de cette étude ont montré que la technologie obtenait des résultats comparables aux réglages professionnels d’aides auditives, sans effets secondaires indésirables apparents.

« La perte auditive est un problème de santé publique important qui touche des millions d’Américains », a déclaré Michelle Tarver, directrice par intérim du Centre des dispositifs et de la santé radiologique de la FDA. « L’autorisation de mise sur le marché d’un logiciel d’aide auditive en vente libre sur un produit audio grand public largement utilisé est une nouvelle étape qui favorise la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité de l’aide auditive pour les adultes souffrant de perte auditive légère à modérée ».

Avec l’approbation de la FDA, les utilisateurs d’Apple peuvent s’attendre à utiliser la fonctionnalité d’aide auditive dans les AirPods Pro compatibles dès cet automne. Une véritable révolution pour l’accessibilité auditive !