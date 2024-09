Tout ce que vous devez savoir sur l’événement de lancement de l’iPhone 16 d’Apple

L’événement « It’s Glowtime » d’Apple s’est tenu hier soir, révélant plusieurs annonces importantes, avec en vedette l’iPhone 16. Outre ce modèle phare, Apple a présenté des nouveautés intéressantes concernant les Apple Watch et les AirPods.

Voici un récapitulatif des annonces majeures.

iPhone 16 : Deux nouveaux boutons et plus de puissance

Apple introduit deux nouveaux boutons sur l’iPhone 16 et 16 Plus, dont un bouton inspiré des appareils photo reflex numériques (DSLR), idéal pour capturer des photos, vidéos et ajuster des paramètres. Le second est le bouton Action hérité de l’iPhone 15 Pro. Les caméras arrière sont désormais empilées pour supporter l’enregistrement vidéo spatial, conçu pour être visionné avec l’Apple Vision Pro.

Sous le capot, l’iPhone 16 est alimenté par le processeur A18, plus rapide, capable de gérer les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). Le modèle 6,1 pouces débute à 969 euros, et la version Plus de 6,7 pouces commence à 1 119 euros. Disponibles en blanc, noir, vert, rose et bleu, ces modèles seront expédiés à partir du 20 septembre.

iPhone 16 Pro : Des écrans plus grands et des caméras améliorées

Les modèles Pro et Pro Max bénéficient d’écrans légèrement plus grands, le Pro passant à 6,3 pouces et le Pro Max à 6,9 pouces. En plus du nouveau bouton de capture, ces versions intègrent une puce A18 Pro améliorée et la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone, selon Apple.

L’une des nouveautés majeures est la présence de la même caméra téléphoto 5x sur les deux modèles, avec un design tétraprisme, ainsi qu’un capteur ultra-large de 48 mégapixels et une « caméra Fusion » de 48 mégapixels. Les iPhone 16 Pro seront disponibles en or, noir, blanc et une nouvelle finition titane naturel (gris). Le prix de l’iPhone 16 Pro commence à 1 129 euros, tandis que le Pro Max démarre à 1 479 euros. Les précommandes seront ouvertes le vendredi, avec une disponibilité en magasin à partir du 20 septembre.

Apple Intelligence : L’IA intégrée à l’iPhone 16

L’iPhone 16 inaugure Apple Intelligence, une suite de nouvelles fonctionnalités IA qui arriveront en version bêta le mois prochain, en commençant par l’anglais. Parmi ces nouveautés, la possibilité de rechercher des images en les décrivant et de créer des emojis personnalisés.

La fonction Intelligence visuelle, intégrée au bouton de contrôle de la caméra, permet d’identifier automatiquement les objets dans les photos et d’effectuer des actions comme ajouter un événement à votre calendrier en photographiant une affiche de concert.

Apple Watch Series 10: Écran plus grand et design plus fin

La nouvelle Apple Watch Series 10 arbore le profil le plus fin jamais conçu par Apple, avec un écran OLED grand angle 40 % plus lumineux sous certains angles. Elle peut désormais détecter les signes d’apnée du sommeil en mesurant les perturbations respiratoires pendant la nuit. La montre est aussi équipée de capteurs de profondeur et de température de l’eau.

Disponible en aluminium poli (noir) ou en finitions mates (rose doré et argent), ainsi qu’en titane poli, 20 % plus léger que la Series 9, cette nouvelle montre sera vendue à partir de 399 euros à partir du 20 septembre.

Apple Watch Ultra 2: Nouvelle finition satinée noire

Bien que l’Apple Watch Ultra n’ait pas reçu d’améliorations majeures, Apple a annoncé une nouvelle finition satinée noire et un bracelet titane « Milanais », conçu pour résister à la corrosion et adapté aux plongeurs.

AirPods 4 : Meilleur son et ANC

Les AirPods 4 intègrent une nouvelle puce H4 offrant une qualité sonore améliorée. Leur design ouvert promet d’être le plus confortable jamais conçu. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve l’isolation vocale et le mode transparence. Le boîtier de charge, désormais compatible USB-C, est doté d’un haut-parleur, facilitant leur localisation via l’application « Localiser ».

Les AirPods 4 sont proposés en deux versions : une à 149 euros sans annulation de bruit active (ANC), et une autre à 199 euros avec cette technologie. Les deux modèles seront disponibles dès le 20 septembre.

AirPods Pro 2 : Bientôt un appareil auditif

Plus tard cette année, les AirPods Pro 2 recevront une mise à jour logicielle les transformant en appareil auditif en vente libre. En plus, Apple introduira des fonctionnalités de protection auditive et un test auditif de qualité clinique, disponibles dans plus de 100 pays cet automne.

AirPods Max : Passage à l’USB-C

Apple a également mis à jour ses AirPods Max, désormais dotés d’un port USB-C pour la recharge, ainsi que de nouvelles options de coloris.

Avec cette série d’annonces, Apple continue d’innover tant en matière de matériel que de logiciel, offrant des fonctionnalités enrichies pour ses appareils phares. Que ce soit l’iPhone 16, les nouvelles Apple Watch ou les AirPods, la marque à la pomme poursuit sa quête de perfection technologique.