Accueil » Apple présente les AirPods Max 2 avec USB-C et cinq nouvelles couleurs

Apple présente les AirPods Max 2 avec USB-C et cinq nouvelles couleurs

Apple présente les AirPods Max 2 avec USB-C et cinq nouvelles couleurs

Apple a récemment dévoilé la nouvelle génération de ses écouteurs supra-auriculaires, les AirPods Max, lors de l’événement « It’s Glowtime » du 9 septembre. Apple n’a consacré qu’une minute environ à parler de ses écouteurs Max, ce qui était assez surprenant.

La principale nouveauté de cette mise à jour est l’abandon du port Lightning au profit du désormais omniprésent port USB-C, alignant ainsi ce modèle avec les derniers standards de la marque, y compris les récents iPhone.

Malgré ce changement, le prix reste inchangé à 579 euros, et cinq nouvelles couleurs sont disponibles : minuit, bleu, mauve, orange et lumière stellaire. Ces nouveaux AirPods Max peuvent être précommandés à partir du 9 septembre et seront disponibles dès le 20 septembre.

Design et fonctionnalités des AirPods Max

D’un point de vue esthétique, les AirPods Max de deuxième génération restent très similaires au modèle original. On retrouve les emblématiques écouteurs en aluminium ainsi que le bandeau en maille respirante. Outre le port de charge, les autres spécificités demeurent les mêmes, notamment l’absence de toute modification de design significative comme beaucoup d’utilisateurs l’espéraient.

Un ajout notable concerne l’amélioration de l’audio spatial personnalisé, qui prend désormais en charge non seulement le contenu vidéo, mais également la musique. Cela améliore l’expérience immersive des utilisateurs qui regardent des films ou écoutent de la musique avec un effet surround virtuel.

Déceptions et attentes non comblées

Malgré ces améliorations mineures, plusieurs fans des AirPods Max pourraient être déçus par l’absence d’autres fonctionnalités très attendues. Par exemple, aucune mention d’un support pour l’audio haute résolution ou d’un mode audio USB n’a été faite, deux caractéristiques pourtant largement demandées. La possibilité de connecter les AirPods Max à une source audio via USB pour une qualité sonore optimale reste donc encore un rêve pour les audiophiles.

De plus, de nombreux utilisateurs espéraient une refonte de l’étui de transport, souvent critiqué pour son design peu pratique et son manque de protection. Pourtant, Apple semble avoir conservé le même design controversé.

Des points toujours critiqués

Un autre point qui fait grincer des dents : l’absence d’un bouton d’alimentation dédié. Comme pour la première génération, les AirPods Max ne peuvent pas être éteints complètement. Ils basculent simplement en mode veille basse consommation lorsqu’ils sont placés dans leur étui. Ce détail, bien que mineur pour certains, reste un sujet de frustration pour d’autres utilisateurs.

Enfin, aucun effort n’a été fait pour alléger le poids des écouteurs. Avec un poids de 384 grammes, ils restent parmi les casques sans fil les plus lourds du marché, ce qui peut entraîner une gêne lors de longues sessions d’écoute.

En conclusion, bien que l’introduction de l’USB-C et les nouvelles options de couleur apportent un vent de fraîcheur, cette mise à jour des AirPods Max laisse une impression mitigée. L’absence de nouvelles fonctionnalités techniques majeures, de refonte de l’étui ou de réduction de poids pourrait freiner l’enthousiasme des utilisateurs. Cependant, les fans de la marque apprécieront sans doute la continuité du design premium et les petites améliorations apportées à l’audio spatial.