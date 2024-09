Polaris Dawn : l’aube d’une nouvelle ère pour le tourisme spatial

Deux astronautes privés ont effectué la toute première sortie dans l’espace à des fins commerciales, marquant ainsi la première sortie d’astronautes civils dans l’espace. En effet, SpaceX a de nouveau repoussé les frontières de l’exploration spatiale.

La mission Polaris Dawn, entièrement financée par des fonds privés, vient de réaliser la toute première sortie extravéhiculaire commerciale. Une étape historique qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour le tourisme spatial. Polaris Dawn passera une partie de sa mission de 5 jours à des altitudes allant jusqu’à 1 400 km.

À cette altitude, les astronautes traverseront des parties de la ceinture de Van Allen qui protège la Terre des radiations. Il s’agit de la distance la plus éloignée de la Terre jamais parcourue par un Crew Dragon et de la plus grande distance parcourue par l’homme depuis le programme Apollo. La sortie s’est toutefois déroulée à une altitude plus basse, afin de s’assurer que les deux astronautes étaient à l’abri des radiations.

Jared Isaacman, le milliardaire à l’origine de la mission, a été le premier à sortir de la capsule Dragon tôt jeudi matin, après la dépressurisation du vaisseau. Sa tête et son torse dépassant de l’engin, il a pu tester les nouvelles combinaisons spatiales SpaceX, conçues pour une mobilité accrue. « De retour sur Terre, nous avons tous beaucoup de travail à faire », a déclaré Isaacman lors de la sortie. « Mais d’ici, on dirait vraiment un monde parfait ».

Après le retour d’Isaacman, c’est l’ingénieure de SpaceX, Sarah Gillis, qui a effectué d’autres tests à l’extérieur de la capsule. Tous deux sont restés attachés au vaisseau par des cordons ombilicaux de près de 4 mètres de long, leur fournissant l’oxygène nécessaire.

Les deux autres astronautes de Polaris Dawn, l’ingénieure SpaceX Anna Menon et le pilote de chasse à la retraite de l’US Air Force, Scott Poteet, sont restés à l’intérieur de la capsule. Ils ont néanmoins été exposés au vide spatial, la capsule Dragon ne disposant pas de sas.

Polaris Dawn, un grand pas pour l’avenir !

Outre cette sortie extravéhiculaire historique, l’équipage de Polaris Dawn a également atteint une orbite plus élevée que n’importe quel autre astronaute depuis les missions Apollo. La sortie, qui a été retransmise en direct par SpaceX, a également offert des vues époustouflantes de la Terre depuis la capsule Crew Dragon.

Cette mission audacieuse témoigne de l’avancée rapide du secteur spatial privé. Elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour l’exploration spatiale et le tourisme spatial, tout en soulignant les défis technologiques et humains à relever pour rendre ces voyages accessibles au plus grand nombre.