Apple Watch : Détection de l’apnée du sommeil arrive avec les Series 9, 10 et Ultra 2

Samsung a lancé la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra en juillet dernier, et l’un des ajouts les plus notables était la prise en charge de la détection de l’apnée du sommeil, un état de santé qui provoque un arrêt de la respiration pendant le sommeil. Hier, Apple a lancé l’Apple Watch Series 10, qui propose également la détection de l’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil provoque un arrêt temporaire de la respiration pendant le sommeil, ce qui nuit à la qualité du sommeil et constitue une menace sérieuse pour la santé. Ce trouble a également été associé à des maladies et des troubles cardiovasculaires. Pouvoir détecter l’apnée du sommeil pourrait donc littéralement vous sauver la vie.

Pour détecter l’apnée du sommeil, les modèles pris en charge utilisent l’accéléromètre pour surveiller une nouvelle mesure pendant le sommeil, appelée « perturbations respiratoires », et informeront les utilisateurs s’ils détectent des signes d’apnée du sommeil modérée à sévère.

Vous pouvez consulter vos valeurs nocturnes dans l’application Santé, et vous pouvez obtenir un rapport détaillé à partir de cette application pour le partager avec votre médecin.

« L’algorithme de détection a été développé à l’aide d’un apprentissage automatique avancé et d’un vaste ensemble de données de tests d’apnée du sommeil de qualité clinique », a déclaré le Dr Sumbul Desai, vice-président de la division Santé d’Apple, lors de l’événement. « Il a ensuite été validé dans le cadre d’une étude clinique d’une ampleur sans précédent pour une technologie d’apnée du sommeil. Nous sommes ravis de l’impact incroyable que cette fonctionnalité peut avoir sur les millions de personnes qui vivent avec une apnée du sommeil non diagnostiquée ».

Une fonctionnalité Apple Watch disponible dans 150 pays

Vous n’aurez pas besoin d’acheter une nouvelle Apple Watch si vous voulez profiter de la détection de l’apnée du sommeil. L’entreprise a confirmé que cette fonction serait également disponible sur l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

Apple indique qu’elle attend « très bientôt » l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA). Elle a également confirmé que la fonction serait disponible dans plus de 150 pays, dont l’Europe, le Japon et les États-Unis.