AirPods Pro 2 : Apple transforme vos écouteurs en aide auditive de qualité

En plus de la gamme iPhone 16 et des nouvelles entrées de l’Apple Watch, Apple a également annoncé de nouveaux écouteurs sans fil. Les AirPods Pro 2 sont arrivés avec quelques nouvelles fonctionnalités, dont des ajouts surprenants centrés sur la santé.

Apple a annoncé de « nouveaux » AirPods Pro 2, le successeur des précédents AirPods Pro de seconde génération (marketing très confus là). Il n’y a pas grand-chose à ces derniers en termes de caractéristiques traditionnelles, remarquez.

Les AirPods 4 ont été conçus pour ressembler un peu plus aux AirPods Pro et ont été le point de mire d’Apple lors de cette série d’annonces. Les AirPods 4 étant dotés de certaines fonctionnalités Pro, les nouveaux Pro avaient besoin de quelque chose d’autre pour se démarquer, et ce qu’Apple a trouvé, c’est une nouvelle expérience de santé auditive de bout en bout, qui, selon Apple, s’appuie sur des années de travail dans ce domaine. Les AirPods Pro 2 seront désormais la première « solution de santé auditive tout-en-un » au monde, axée sur la prévention, la sensibilisation et l’assistance.

Pour vous aider à minimiser l’exposition aux bruits ambiants forts, les AirPods Pro 2 introduisent la protection auditive. Cette fonction réduit activement les bruits forts tout en préservant la signature sonore de ce que vous écoutez. Les embouts assurent une réduction passive du bruit, et la puce H2 réduit activement les bruits plus forts et intermittents à raison d’un nombre impressionnant de 48 000 fois par seconde.

La fonction de test auditif constitue un autre ajout innovant. Grâce à une approche scientifiquement validée, vous pouvez désormais vérifier votre audition depuis chez vous en quelques minutes. Un profil auditif personnalisé est généré, stocké en toute sécurité dans l’appli Santé, et peut être partagé avec les professionnels de santé. Pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée, les AirPods Pro 2 introduisent également une fonction d’aide auditive en vente libre. En utilisant le profil auditif personnalisé, les AirPods Pro se transforment en une aide auditive de qualité clinique, ajustant dynamiquement le son en temps réel.

Les AirPods Pro 2 vont vérifier votre audition depuis chez vous

De plus, vous pouvez personnaliser votre expérience d’écoute en fonction de leur profil auditif, même s’ils ont peu ou pas de perte auditive. Il est notamment possible d’ajuster des fréquences spécifiques et de renforcer certaines parties de la parole ou des instruments avec la nouvelle fonctionnalité Media Assist.

Il s’agit là d’une véritable aubaine pour les personnes souffrant de problèmes auditifs, mais les écouteurs eux-mêmes ne semblent pas avoir beaucoup changé par rapport à leurs prédécesseurs, à l’exception de ces fonctionnalités. Vous pouvez acheter une paire au prix de 279 euros sur la boutique en ligne d’Apple ou auprès de revendeurs tiers.