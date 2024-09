Accueil » Apple Watch Series 10 : Écran plus lumineux et détection de l’apnée du sommeil

Lumière, caméra, action ! Maintenant que l’événement « It’s Glowtime » d’Apple est arrivé, l’Apple Watch Series 10 a été officiellement annoncée. Elle dispose d’un design plus fin, de nouvelles options de couleurs, d’un écran OLED mis à jour et bien plus encore. Il s’agit d’une mise à niveau étonnamment importante pour l’Apple Watch.

La nouvelle Apple Watch Series 10 se distingue par un écran OLED ultra-large 40 % plus lumineux que celui de l’Apple Watch Ultra. Cet écran, le plus grand jamais intégré à une Apple Watch, permet d’afficher une ligne de texte supplémentaire, offrant une meilleure lisibilité des emails et messages en un coup d’œil.

Design plus fin et améliorations matérielles de l’Apple Watch Series 10

La Apple Watch Series 10 affiche une épaisseur de seulement 9,7 millimètres, soit 10 % de moins que la Series 9. Ce design plus fin est accompagné d’une finition en aluminium poli et d’un dos en métal qui intègre les antennes de la montre. Malgré sa finesse, elle conserve une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, idéale pour les activités aquatiques.

Un autre point fort de cette montre est la présence d’une nouvelle puce S10, équipée d’un moteur neuronal à 4 cœurs, qui promet des performances encore plus rapides.

L’OLED est également « extrêmement économe en énergie », selon Apple. Ce n’est pas parce qu’elle est plus grande et plus lumineuse que vous perdrez en autonomie. Vous pouvez également garder un œil sur le tic-tac de l’aiguille des secondes, même si l’écran de votre Apple Watch est éteinte. Il s’agit de l’Apple Watch qui se recharge le plus rapidement à ce jour, capable d’atteindre 80 % d’autonomie après seulement 30 minutes sur le chargeur.

Détection de l’apnée du sommeil : une innovation en santé

L’Apple Watch Series 10 introduit une fonctionnalité très attendue : la détection de l’apnée du sommeil (en attente d’approbation de la FDA). Grâce à son accéléromètre, la montre analyse la respiration de l’utilisateur pendant la nuit. L’apnée du sommeil est un trouble sérieux où la respiration s’arrête temporairement durant le sommeil.

Habituellement détectée via des appareils complexes surveillant le cœur et d’autres signes vitaux, l’Apple Watch pourrait alerter l’utilisateur en cas de signes d’apnée et générer un rapport détaillé à partager avec un professionnel de santé.

Autre caractéristique impressionnante : vous pouvez écouter de la musique ou des podcasts directement depuis le haut-parleur de la montre, une première sur l’Apple Watch.

Vous vous sentez l’âme d’un sportif ? La Series 10 se prête bien à l’entraînement. Elle est plus légère que toutes les précédentes Apple Watch et dispose d’un nouveau capteur de profondeur et d’un capteur de température de l’eau pour les nageurs. Même si vous ne vous entraînez pas tout le temps, il existe une autre nouvelle fonction de santé à ne pas manquer.

Il convient de noter que les nouveaux modèles d’Apple Watch ne disposent pas de la fonction de surveillance de l’oxygène dans le sang, car Apple n’a toujours pas résolu un litige de brevet avec Masimo . La fonctionnalité a été supprimée de tous les modèles d’Apple Watch vendus depuis fin 2023, mais reste disponible sur les modèles vendus avant cette date.

Un écosystème en constante évolution

Cette nouvelle version de l’Apple Watch arrive après presque une décennie de mises à jour itératives, au fil desquelles la montre est passée d’un simple accessoire de mode connecté à un outil essentiel pour la santé et la forme physique. Depuis les premières générations, Apple n’a cessé d’améliorer le matériel et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à watchOS, le système d’exploitation de la montre.

La Apple Watch Series 10 suit la Series 9, qui avait introduit des gestes comme le « double tap » permettant de répondre à des appels d’une seule main, ainsi qu’un écran plus lumineux et la puce S9, améliorant les réponses de Siri. La Series 8, quant à elle, avait intégré des capteurs de température pour un suivi de la santé plus poussé, ainsi que la détection des accidents de voiture, et avait été lancée en parallèle de l’Apple Watch Ultra, un modèle plus robuste destiné aux amateurs d’activités en plein air, avec une concurrence directe avec des marques comme Garmin et Suunto.

L’Apple Watch Series 10 marque un nouveau tournant dans l’évolution de la montre connectée d’Apple, alliant design raffiné, fonctionnalités avancées et améliorations technologiques importantes. En misant sur la santé et la performance, cette nouvelle montre s’impose comme un incontournable pour les amateurs de technologie et les utilisateurs soucieux de leur bien-être.

Prix et disponibilité

Apple introduit également trois nouvelles couleurs : Argent, or rose et noir de jais. La montre est fabriquée à partir d’un alliage d’aluminium durable qui s’harmonise parfaitement avec ces couleurs.

L’Apple Watch Series 10 peut être précommandée dès aujourd’hui et sera disponible le 20 septembre. Elle est proposée à partir de 449 euros pour le modèle GPS et de 569 euros pour le modèle cellulaire.