Oubliez les longs prompts : Voici comment réaliser le prompt parfait avec o1

OpenAI vient de lancer sa nouvelle série de modèles « o1 », une nouvelle famille de modèles d’IA qui promet d’être plus puissante et plus performante en matière de raisonnement que ses prédécesseurs. Cependant, cette avancée technologique s’accompagne d’un changement majeur : la façon d’interagir avec ces modèles.

Simplicité et autonomie, les maîtres-mots o1

Si vous êtes habitué à utiliser GPT-4 ou GPT-4o, vous devrez revoir votre approche avec o1. Ce modèle, doté de capacités de raisonnement accrues, ne nécessite plus autant de guidage. Les longues instructions et les contextes détaillés, autrefois indispensables pour obtenir des résultats précis, peuvent même nuire à ses performances.

OpenAI recommande désormais des prompts simples et directs, sans trop orienter le modèle. Les techniques telles que l’incitation à la réflexion étape par étape sont également à éviter, car GPT o1 raisonne déjà de manière interne.

Quelques conseils pour optimiser vos prompts

Pour tirer le meilleur parti de o1, OpenAI suggère quelques bonnes pratiques :

Soyez concis et direct : le modèle comprend bien les instructions, inutile de le surcharger. Évitez le « chain of thought prompting » : laissez le modèle réfléchir par lui-même. Utilisez des délimiteurs (guillemets, balises XML, titres de section) pour clarifier les différentes parties de votre requête. Limitez le contexte supplémentaire pour la génération augmentée par récupération, car cela peut complexifier la réponse du modèle.

Un changement de paradigme pour le prompt engineering

Ces recommandations contrastent fortement avec les conseils donnés pour les précédents modèles, qui encourageaient la précision, les détails et les instructions étape par étape. o1 est capable de « penser » par lui-même pour résoudre les requêtes, ce qui nécessite une adaptation de la part des utilisateurs.

Le prompt engineering, qui consiste à formuler des requêtes précises pour obtenir les réponses souhaitées d’un modèle d’IA, est devenu une compétence essentielle, voire un nouveau métier en plein essor. D’autres développeurs d’IA ont d’ailleurs lancé des outils pour faciliter la création de prompts. Google a lancé Prompt Poet, construit avec l’aide de Character.ai, qui intègre des sources de données externes pour rendre les réponses plus pertinentes.

GPT o1 étant encore récent, les utilisateurs, y compris les experts, sont en phase d’apprentissage. Certains prédisent déjà un changement radical dans l’approche du prompt engineering avec l’arrivée de ces nouveaux modèles. Il faudra donc s’adapter et expérimenter pour maîtriser cette nouvelle génération d’IA.