iPhone 16 : Un nouveau chipset A18, mais des vitesses USB-C décevantes

Apple a dévoilé sa nouvelle série d’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, la nouvelle Apple Watch Ultra 2 noire titane, les modèles AirPods 4 et les AirPods Pro Max mis à jour. L’événement, qui a rassemblé de nombreuses stars, a été l’occasion d’apporter des améliorations significatives à l’ensemble des produits.

Le nouvel iPhone 16 arrive en beauté avec d’énormes améliorations sur l’ensemble de la gamme. Il s’agit notamment des nouveaux chipsets A18 et A18 Pro, d’un capteur photo Fusion amélioré de 48 mégapixels, d’une toute nouvelle fonction de contrôle de l’appareil photo, et de bien d’autres choses encore.

Bien que ces améliorations semblent fantastiques, il y a une chose qui me dérange, et c’est le port USB-C de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus, avec des vitesses USB 2 ridiculement dépassées.

Vitesses USB 2 décevantes sur l’iPhone 16

Oui, vous avez bien entendu. Apple n’a pas amélioré les vitesses de connectivité avec le port USB-C sur les modèles iPhone 16. Avec la série d’iPhone 15 lancée l’année dernière, Apple a finalement abandonné le connecteur Lightning qu’elle utilisait depuis 2012. Apple n’a pas abandonné son connecteur Lightning de gaieté de cœur. Elle a plutôt été contrainte d’adopter la norme USB-C pour se conformer à la DMA de l’UE. Apple a mis du temps à adopter la norme USB-C. Elle a d’abord introduit le port USB-C sur les MacBook et les iPad Pro, puis l’a transféré sur les iPhone en 2023.

Cependant, le port USB-C de l’iPhone 15 n’était pas une transition complète, car il n’était capable que de vitesses USB 2.0. En revanche, les modèles iPhone 15 Pro prennent en charge les vitesses de transfert USB 3,1 Gen 2 jusqu’à 10 Go/s. Je m’attendais à ce qu’Apple propose des vitesses de transfert USB 3 sur l’ensemble de sa gamme avec l’iPhone 16, et c’était tout à fait logique étant donné les mises à jour dont nous disposons.

Malheureusement, Apple n’est pas prête à abandonner cette idée, tout comme son obsession pour le taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus conservent les mêmes vitesses de transfert USB 2, soit jusqu’à 480 Mb/s, ce qui correspond à la vitesse de transfert prise en charge par le port Lightning (RIP). Cela signifie qu’Apple utilise essentiellement le même port, mais lui donne un nom différent pour qu’il paraisse moderne et « conforme » aux réglementations de l’UE.

Nouveau chipset A18, mais pas d’amélioration des vitesses de connexion

Après avoir utilisé le SoC de la dernière génération de l’iPhone Pro dans les nouveaux modèles standard pendant deux années consécutives, Apple a finalement introduit l’iPhone 16 avec un tout nouveau chipset A18 cette année. Cela dit, Apple n’a toujours pas compris la nécessité d’intégrer un contrôleur USB amélioré. C’est peut-être parce qu’Apple est occupé à promouvoir ses fonctions Apple Intelligence, qui sont partiellement disponibles pour le moment.

J’ai le sentiment que la spécification USB 2.0 de l’iPhone 16 n’est qu’une mesure de réduction des coûts ou d’économie d’espace. Quelle que soit l’excuse, il est frustrant et décevant de constater que l’iPhone 16 utilise toujours un port obsolète, limitant les vitesses de transfert de données à 480 Mb/s, soit le même taux que celui atteint par les appareils en 2000. Imaginez un peu !

À l’heure actuelle, de nombreux produits Apple ont emprunté la voie de l’USB à haut débit, y compris les modèles AirPods. Les AirPods Pro 2 ont déjà abandonné le connecteur Lightning. Lors de la présentation de l’iPhone 16, Apple a lancé deux modèles AirPods 4 avec des connecteurs USB-C et a mis à jour les AirPods Max avec l’USB-C. De même, tous les récents modèles d’iPad, d’iPad Air et d’iPad Mini sont dotés de connecteurs USB-C. Seul l’iPad standard est compatible avec la vitesse USB 2.0 (480 Mb/s) en raison d’un chipset plus ancien. L’iPad Mini prend en charge l’USB 3.0 (5 Gb/s) et l’iPad Air l’USB 3,1 Gen 2 (10 Gb/s). L’iPad Pro domine la gamme de tablettes d’Apple avec l’USB 4 (40 Gb/s).

Pour les iPhone, il semble qu’Apple ait besoin d’une année supplémentaire pour s’affranchir des vitesses embarrassantes de l’USB 2. Peu importe la fréquence à laquelle nous transférons des données vers nos téléphones via l’USB, un connecteur vieux de 20 ans n’a aucun sens sur le dernier iPhone à près de 1 000 euros. Même les smartphones Android les moins chers sont compatibles avec les vitesses de l’USB 3. Si Apple avait adopté les spécifications de l’USB 3 sur l’iPhone 16, il aurait été encore plus apprécié.