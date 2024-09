Apple Watch Ultra 2 : Nouvelle couleur et détection de l’apnée du sommeil

Apple a dévoilé lors de son événement de septembre une version améliorée de son Apple Watch Ultra 2, désormais disponible dans une nouvelle couleur « noir satiné » et équipée d’une fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil. C’est la première fois que la Watch Ultra est proposée en plusieurs coloris depuis son lancement, il y a 2 ans.

Apple affirme que la nouvelle finition a été obtenue grâce à un processus de sablage. Pour correspondre à la nouvelle finition, Apple mise sur un cristal de zircone foncé pour le dessous. Les accents orange restent inchangés par rapport aux précédentes générations.

L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est l’introduction d’un capteur capable de détecter les signes d’apnée du sommeil. Cette fonctionnalité repose sur l’accéléromètre intégré de la montre, qui analyse les mouvements du dormeur au fil du temps pour identifier les schémas associés à ce trouble du sommeil. Cette option sera également disponible sur les nouvelles Apple Watch Series 10 et Series 9.

En parallèle, Apple a annoncé un nouveau bracelet en titane « Bracelet Milanais en titane », renforçant l’élégance et la robustesse du modèle. Le prix de lancement de la Watch Ultra 2 est fixé à 899 euros, et les précommandes sont déjà ouvertes avant sa sortie officielle prévue pour le 20 septembre.

watchOS 11 : de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur

L’Apple Watch Ultra 2 bénéficiera de watchOS 11, une mise à jour qui apporte des améliorations notables aux fonctionnalités déjà présentes. Parmi celles-ci, Smart Stack, le système de widgets activé par la rotation de la couronne digitale, sera désormais capable d’afficher des activités en direct, un ajout similaire à l’iPhone.

En matière de santé, watchOS 11 introduit plusieurs outils pour surveiller l’évolution des performances physiques. L’une des fonctionnalités phares est Charge d’entraînement, qui évalue l’intensité des efforts fournis par l’utilisateur en comparaison avec ses efforts habituels. Une autre nouveauté, l’application Données vitales, permettra de suivre des indicateurs clés tels que le rythme respiratoire ou la durée du sommeil, alertant en cas de résultats hors normes.

Une évolution discrète, mais notable

L’Apple Watch Ultra, lancée en 2022, marquait une rupture avec les autres modèles de la gamme avec son écran plus grand, son design plus robuste et son bouton Action personnalisable, un concept désormais intégré à l’iPhone 15 Pro. La version Ultra 2, sortie l’année dernière, a apporté des améliorations comme un écran plus lumineux et une puce S9 offrant une meilleure réactivité grâce au traitement Siri directement sur l’appareil.

Malgré peu de changements cette année, l’Apple Watch Ultra 2 reste le modèle de référence en termes de batterie dans la gamme des montres connectées Apple. Destinée principalement aux athlètes ou utilisateurs passant beaucoup de temps en plein air, elle se distingue par son écran ultra-lumineux et son autonomie prolongée.

En conclusion, bien que les changements apportés à l’Apple Watch Ultra 2 en 2024 soient relativement modestes, les nouvelles fonctionnalités axées sur la santé et la performance, ainsi que l’ajout du coloris « noir satiné », renforcent encore sa place comme un outil de suivi physique et de bien-être incontournable pour les utilisateurs les plus exigeants.