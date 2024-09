iPhone 16 : Processeur A18, bouton Action et nouvelles fonctionnalités IA annoncés

Nous sommes en septembre, ce qui signifie qu’Apple prépare déjà son dernier matériel. Lors de son dernier événement matériel, Apple a annoncé de nouvelles montres, mais les annonces qui intéressent le plus tout le monde sont, bien sûr, les iPhone. Apple vient de dévoiler la gamme iPhone 16, et comporte de nombreux changements par rapport aux précédentes versions.

Apple vient de lancer l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, les derniers smartphones non Pro de la gamme de la société. Dès le premier coup d’œil, vous pourrez immédiatement le distinguer de ses nombreux prédécesseurs. Apple a opté pour un petit changement de design ici, en rendant la bosse de l’appareil photo notablement plus petite – elle semble assez analogue à ce qu’Apple a fait avec l’iPhone X et l’iPhone XS en 2017 et 2018. La plupart d’entre nous se sont habitués à regarder le module de caméra carré d’Apple, mais Apple a apparemment pensé qu’il devrait être échangé. Il est toujours présent dans la série Pro, puisque celle-ci dispose de trois caméras, mais avec ce nouveau design, ils ressemblent certainement plus à des lignes de produits distinctes.

Ce n’est pas le seul changement. L’iPhone 16 est doté d’une nouvelle technologie d’écran Ceramic Shield qui est 50 % plus résistante que l’écran des précédents iPhone, ainsi que d’un écran dont la luminosité peut atteindre 2 000 nits ou descendre jusqu’à 1 nit. L’appareil est doté d’un nouveau bouton d’action (et énorme) qui peut être programmé à votre guise. Vous pouvez l’associer à des raccourcis ou à des actions spécifiques. Il peut également être utilisé comme un outil puissant pour prendre des photos — vous pouvez l’utiliser comme obturateur, pour changer les commandes et les modes, ou pour modifier la profondeur de champ, le zoom ou d’autres caractéristiques.

Le smartphone est équipé du processeur A18 à 6 cœurs et gravé en 3 nm, avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité qui augmentent les performances de 30 % par rapport à l’A16 Bionic, tout en le rendant aussi efficace que possible. L’iPhone 16 met ainsi fin à la tendance récente d’Apple d’utiliser la puce Pro de l’année dernière sur les nouveaux iPhone les moins chers. La nouvelle conception thermique permet de mieux dissiper la chaleur et d’améliorer les performances dans les jeux, et le GPU prend en charge le ray tracing en temps réel pour les jeux.

Parmi les autres caractéristiques, citons un capteur photo principal « Fusion » amélioré de 48 mégapixels et un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels avec autofocus, le système d’appareil photo étant capable de prendre des photos mobiles « dans l’espace », par exemple.

iPhone 16 : Évidemment Apple Intelligence au coeur du smartphone

L’IA (ou Apple Intelligence, je suppose) occupe une place importante dans les annonces relatives à ces smartphones. Nous avons déjà vu une grande partie de ces fonctionnalités d’IA lors de la WWDC 2024 il y a quelques mois. Il existe des outils de coécriture que vous pouvez utiliser pour réécrire des messages, des outils de recherche pour parcourir des photos et des vidéos, ou même de petites choses telles que des notifications prioritaires ou des résumés dans les courriels. Apple met en œuvre l’IA de manière à ce qu’elle ne soit pas trop envahissante, mais parvient tout de même à fournir des fonctionnalités intéressantes et réellement utiles que la plupart des gens pourraient utiliser. Nous devrons voir si cela fonctionne réellement, mais les fonctionnalités d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles d’emblée : il faudra attendre une mise à jour logicielle.

Apple veut s’assurer que vous savez que ses modèles d’intelligence artificielle sont sécurisés et privés, grâce à un nouveau système appelé Private Cloud Compute. Vos données ne sont jamais partagées avec Apple, elles ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles, et l’entreprise affirme que des tiers peuvent entièrement vérifier que c’est bien le cas.

Apple ajoute également une nouvelle fonctionnalité appelée Visual Intelligence. Son fonctionnement est assez analogue à celui de Google Lens : vous pouvez pointer votre téléphone vers quelque chose et il recherchera ce qui se trouve sur votre écran — il recherchera un restaurant, un événement, un animal que vous avez croisé, et bien plus encore. L’application utilise Google comme backend, nous sommes donc certains qu’il s’agit simplement d’un raccourci glorifié de Google Lens.

Prix et disponibilité

L’iPhone 16 sera disponible en précommande ce vendredi 13 septembre, et sera disponible une semaine plus tard, le 20 septembre. L’iPhone 16 sera proposé à partir de 969 euros pour la version 128 Go, tandis que l’iPhone 16 Plus coûtera 1 119 euros pour la version 128 Go.

Avec son lot de mises à jour matérielles, de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle et un design optimisé pour les futurs usages en réalité augmentée, l’iPhone 16 s’annonce comme un smartphone solide et polyvalent. Il consolide encore davantage la position d’Apple sur le marché des smartphones premium, en combinant performance, innovation et ergonomie.