Huawei Mate XT : Le premier smartphone à triple pli révélé en vidéo officielle

Huawei vient de dévoiler le Mate XT, le tout premier smartphone pliable en trois volets au monde, doté d’un immense écran de 10 pouces une fois déplié et affichant un prix impressionnant de 2 500 euros. Le géant technologique chinois offre désormais un aperçu plus détaillé de son dernier appareil avec une nouvelle vidéo promotionnelle qui en révèle davantage sur ses fonctionnalités.

Huawei a récemment publié une vidéo officielle du Mate XT sur sa chaîne YouTube mondiale, laissant entendre que l’entreprise envisage peut-être de lancer ce téléphone sur les marchés internationaux.

Toutefois, pour le moment, l’appareil n’est disponible qu’en Chine, et aucune information n’a encore été communiquée quant à une éventuelle sortie dans d’autres régions.

Un aperçu des fonctionnalités clés

Dans cette vidéo, Huawei présente le Mate XT dans ses deux variantes de couleur, rouge et noire. Les images montrent de près les charnières du téléphone et mettent en avant le nouveau système de caméra Ultra Aperture XMAGE. L’appareil est équipé d’une caméra principale à ouverture variable, ainsi que d’objectifs ultra grand-angle et téléphoto périscope à l’arrière. Ces caractéristiques promettent une qualité photographique exceptionnelle, avec une grande polyvalence pour les prises de vue en conditions variées.

Le Mate XT se distingue par l’utilisation de matériaux avancés, notamment une fibre de grade aérospatial, qui améliore la durabilité de l’appareil tout en le maintenant léger. Ce matériau est enveloppé dans du cuir végan, ce qui contribue à son design élégant et son poids réduit. En effet, avec seulement 298 grammes, ce téléphone à triple pli est plus léger qu’on pourrait l’imaginer. De plus, une fois replié, il ne mesure que 12,8 mm d’épaisseur, soit à peine plus que le Galaxy Z Fold 6, ce qui est une véritable prouesse pour un appareil de cette taille.

Autonomie et fonctionnalités innovantes

En termes d’autonomie, le Mate XT est doté d’une batterie de 5 600 mAh, un atout considérable pour un smartphone aussi grand. De plus, la recharge ultra-rapide permet de redonner rapidement de l’énergie à l’appareil. Autre point notable : le Mate XT est équipé de la fonction d’appel satellite bidirectionnel de Huawei, permettant aux utilisateurs de passer des appels même en l’absence de signal cellulaire ou Wi-Fi, une fonctionnalité rare et très pratique, notamment en situation d’urgence.

Depuis son lancement, le Mate XT connaît déjà un succès retentissant en Chine, avec plus de 2,8 millions de réservations enregistrées seulement quelques heures après son annonce. Cela montre clairement l’engouement des consommateurs pour ce smartphone révolutionnaire, qui pourrait bien redéfinir les tendances du marché des téléphones pliables.

Un avenir prometteur pour les smartphones pliables

Le lancement du Mate XT marque une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones, en particulier pour les modèles pliables. Huawei, avec ce modèle à triple pli, ouvre la voie à une innovation plus audacieuse, et il est fort probable que d’autres marques suivront cette tendance dans les années à venir. Les technologies comme celles-ci rendent l’industrie technologique passionnante, surtout lorsqu’elles repoussent les limites du possible.

L’arrivée du Mate XT suscite donc beaucoup d’intérêt, et il sera fascinant de voir comment le marché des smartphones pliables évoluera à partir de là.