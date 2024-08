Google dit adieu au Chromecast : Une nouvelle ère avec le Google TV Streamer

Malgré son immense popularité, Chromecast est resté l’une des marques les plus frustrantes du portefeuille de Google. Ce qui a commencé comme un projet audacieux qui brisait les règles de la télévision s’est lentement transformé en un gâchis fade et négligé. Google affirme aujourd’hui que l’ère du Chromecast est révolue, mais les premiers utilisateurs savent que le Chromecast est mort depuis des années.

Dans un article de blog publié mardi, intitulé « 7 Memorable Moments in Chromecast’s History » (7 moments mémorables dans l’histoire du Chromecast), Google a annoncé la fin du dongle Chromecast. Peu de gens auraient su, à la lecture de ce titre, que l’entreprise mettait à la retraite son dispositif de diffusion en continu. Pourtant, la première ligne ne mentionnait pas l’un des « 7 moments mémorables ». Elle expliquait plutôt que « après 11 ans et plus de 100 millions d’appareils vendus, nous mettons fin à la production du Chromecast ».

Le Chromecast original était un appareil incroyablement audacieux et avant-gardiste. Il brisait toutes les pratiques standard établies par Roku et TiVo au début de l’ère du streaming : Chromecast n’avait pas d’applications, pas d’écran d’accueil et aucune publicité n’était intégrée au système d’exploitation.

Plus important encore, Chromecast n’utilisait pas de télécommande. Cet appareil de diffusion en continu reposait entièrement sur le protocole « Cast » de Google. Si vous vouliez regarder une série TV ou un film, vous deviez le transmettre à votre Chromecast depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Les clients qui ont eu la chance d’acquérir l’éphémère Chromecast Audio, un appareil de streaming bon marché doté d’une sortie de 3,5 mm, ont bénéficié d’une expérience similaire pour la musique. Naturellement, ces appareils pouvaient également être contrôlés par les commandes vocales et les routines de Google Assistant.

Les services de streaming ont été ravis d’intégrer la prise en charge de Google Cast dans leurs applications respectives, car cela leur évitait de devoir créer de nouvelles applications spécifiques à la télévision. Et si une plateforme refusait de prendre le train en marche (Prime Video étant l’exemple le plus notable), cela n’avait pas vraiment d’importance. Vous pouviez lancer n’importe quoi à partir du navigateur Chrome sur votre smartphone ou votre ordinateur portable, qu’il s’agisse de Prime Video, d’un site de streaming sportif à la légalité douteuse ou d’un blog statique.

Le Chromecast avec Google TV n’a pas réussi à emballer les foules

Mais, Google n’a pas réussi à prendre en charge correctement sa collection originale de streamers Chromecast, qui sont devenus de plus en plus inutilisables. En 2020, nous avons assisté au lancement de Chromecast avec Google TV. Ce produit prenait en charge le protocole Google Cast (comme la plupart des appareils de diffusion en continu modernes), mais il s’est orienté vers le domaine de la banalité ; il était livré avec une télécommande, un écran d’accueil, des applications et de nombreuses possibilités de publicité.

Alors que le Chromecast original était audacieux, léger et excitant, le Chromecast avec Google TV était lent et ennuyeux. Il était aussi scandaleusement bogué et ne recevait que rarement des mises à jour. Bien entendu, la transition de Google vers cette conception de produit grand public était inévitable. La plupart des clients ont célébré le Chromecast avec Google TV parce qu’ils préféraient une expérience télévisuelle plus traditionnelle. Et, d’un point de vue commercial, le Chromecast original était plutôt stupide. Un appareil à une trentaine d’euros sans boutique d’applications ni publicité intégrée n’est pas vraiment un facteur de rentabilité important.

Bienvene au Google TV Streamer !

Dans son article, Google a poursuivi en notant qu’il était temps « d’évoluer » dans la catégorie, car ils croient qu’un appareil de streaming devrait être « préparé pour le nouveau domaine de l’IA, du divertissement et des maisons intelligentes ».

Aujourd’hui, Google fait ses adieux à la marque Chromecast. Le nouveau Google TV Streamer de l’entreprise n’est en fait qu’un Chromecast amélioré avec Google TV, mais le changement de nom est logique, car le Chromecast est mort depuis longtemps. Et, à la décharge de Google, le nouvel appareil de streaming semble pouvoir éviter les écueils de son prédécesseur. Il dispose d’une capacité de stockage et d’une mémoire vive suffisantes, d’un port LAN intégré et peut faire office de hub domestique connecté Matter.

Le Google TV Streamer utilise l’intelligence artificielle de Google et vos préférences pour vous proposer les programmes que vous souhaitez. Il propose des applications de streaming populaires, telles que YouTube TV, Netflix, Disney+, etc., et diffuse également la télévision en direct, avec plus de 800 chaînes gratuites. Gemini l’aide à proposer des résumés, des critiques et des analyses saison par saison.

Si vous n’avez pas encore acheté de clé Google Chromecast, vous pouvez encore le faire, jusqu’à épuisement des stocks. Google promet des mises à jour logicielles et de sécurité pour les derniers appareils Chromecast.